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По подиуму Недели моды в Нью-Йорке пройдет 9-летняя модель с протезами ног: вот что о ней известно

Юная модель мечтает стать примером для множества других людей

вторник, 3 сентября 2019, 15:25
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9-летняя Дейзи-Мэй Деметре из Бирмингема (Англия) станет участницей Недели моды в Нью-Йорке и уже 8 сентября пройдет по его подиуму. Юная модель стала одной из самых обсуждаемых гостей мероприятия этого года, так еще в раннем детстве девочке ампутировали обе ноги.

Как пишет BBC, Деметре пригласили для участия в показе Lulu et Gigi Couture, после того как основательница бренда увидела ее дефиле в Лондоне. Таким образом Дейзи будет первым ребенком без обеих ног, который примет участие в официальном показе Недели моды.

В свою очередь, отец девочки Алекс Деметре рассказал прессе, что его дочь мечтает стать примером для множества других людей, переживших ампутацию. Девочка родилась с фибулярной гемимелией - врожденным отсутствием части, а иногда и всей малой берцовой кости. Это и привело к необходимости ампутировать обе конечности.

По словам Алекса Деметре, его дочь уже сотрудничала с крупными брендами вроде Nike, Boden и Matalan. Также девочка принимала участие в показе Lulu et Gigi на Лондонской детской неделе моды.

Отец признался, что невероятно гордится талантливой дочерью, ведь мода - это лишь одно из многих увлечений девочки, к которым она нашла особый подход.

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