Представительница Украины на детском Евровидении-2019 выпустила клип на конкурсную песню: видео

13-летняя киевлянка София Иванько презентовала клип на песню The Spirit of Music, с которой представит Украину на детском Евровидении-2019.

Режиссером видео выступил клипмейкер Дмитрий Авдеев. Съемки клипа проходили в центре Киева и на Подоле у речного вокзала, пишет "UA:Суспільне".

"Очень символично в нашей работе то, что София идет шаг за шагом только вперед и вверх. К своей мечте стать артисткой и представить нашу страну на детском Евровидении. И все, кто рядом, помогают и поддерживают ее", - прокомментировал режиссер.

В клипе снялись прошлогодняя участница от Украины на детском Евровидении-2018 Дарина Красновецкая, а также телеведущий и многолетний комментатор конкурса Тимур Мирошниченко.

София Иванько победила в финале Нацотбора на детское Евровидение-2019, который состоялся в августе этого года. Украинский зритель знает девочку по вокальному шоу "Голос. Діти-5". София выступала в команде Джамалы, но не дошла до финала.

Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором принимают участие вокалисты до 15 лет. В отличие от взрослого конкурса, проведение мероприятия не предоставляется стране автоматически в случае победы ее конкурсанта. Чтобы стать организатором, нужно заблаговременно подавать заявку.

В этом году были поданы заявки из трех стран: Армении, Казахстана и Польши. Позже стало известно, что конкурс пройдет в Польше (городе Гливице). Финал музыкального состязания назначен на 24 ноября 2019 года.

За право представлять Украину на конкурсе боролись 10 юных вокалистов, среди которых и дочь известного украинского шоумена, актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого - 11-летняя Варвара.

Евровидение-2020 состоится в Роттердаме (Нидерланды) лишь в мае следующего года, а Испания и Бельгия уже определились со своими представителями.

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