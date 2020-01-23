RU  UA

Лайм

Букмекеры сделали первые ставки на Евровидение-2020 - что прогнозируют Украине

Несмотря на то, что многие страны еще не определились с представителями, букмекеры уже дают первые прогнозы

четверг, 23 января 2020, 12:24
читати статтю українською

Евровидение-2020 состоится в Нидерландах только в мае, а букмекеры уже презентовали свои прогнозы относительно будущего победителя песенного конкурса.

Первые ставки появились на официальном сайте музыкального состязания. В настоящее время в таблице лидерскую позицию возглавляет Италия. "Серебро" букмекеры отдали России, а "бронзу" - Швеции. Десятку предполагаемых лидеров замыкает Чехия. Украина, согласно ставкам букмекеров, занимает девятое место.

Отметим, что многие страны еще не определились со своими представителями, поэтому прогнозы букмекеров могут кардинально измениться. Первой страной, которая огласила своего участника, стала Бельгия. В этом году на сцене песенного конкурса в Роттердаме от этого государства выступит группа Hooverphonic. Ей букмекеры пророчат 8 место.

С представителем также определилась страна, принимающая музыкальный конкурс в этом году, – Нидерланды. На Евровидении-2020 страну-хозяйку представит талантливый вокалист Жангу Макрой (6 место в таблице).

Со своими участниками определились также Испания, Болгария, Австрия, Кипр, Грузия, Франция, Северная Македония и Албания. Имя представителя Украины станет известно 22 февраля.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

В Украине пошутили над желанием принца Гарри отделиться от семьи - говорят, все дело в красотах Житомира

В сети не перестают шутить на тему нашумевшего "Мегзита"

Нацотбор на Евровидение-2020: стал известен порядок выступлений участников в полуфиналах

Определился порядок выступлений участников на Нацотборе на Евровидение-2020 - в каждом полуфинале по 8 конкурсантов.

СМИ назвали крестную сына Меган Маркл - ранее женщина сыграла важную роль в жизни принца Гарри

В свое время Тигги Петтифер буквально заменила мать еще юным принцам Гарри и Уильяму

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: