Букмекеры сделали первые ставки на Евровидение-2020 - что прогнозируют Украине

Евровидение-2020 состоится в Нидерландах только в мае, а букмекеры уже презентовали свои прогнозы относительно будущего победителя песенного конкурса.

Первые ставки появились на официальном сайте музыкального состязания. В настоящее время в таблице лидерскую позицию возглавляет Италия. "Серебро" букмекеры отдали России, а "бронзу" - Швеции. Десятку предполагаемых лидеров замыкает Чехия. Украина, согласно ставкам букмекеров, занимает девятое место.

Отметим, что многие страны еще не определились со своими представителями, поэтому прогнозы букмекеров могут кардинально измениться. Первой страной, которая огласила своего участника, стала Бельгия. В этом году на сцене песенного конкурса в Роттердаме от этого государства выступит группа Hooverphonic. Ей букмекеры пророчат 8 место.

С представителем также определилась страна, принимающая музыкальный конкурс в этом году, – Нидерланды. На Евровидении-2020 страну-хозяйку представит талантливый вокалист Жангу Макрой (6 место в таблице).

Со своими участниками определились также Испания, Болгария, Австрия, Кипр, Грузия, Франция, Северная Македония и Албания. Имя представителя Украины станет известно 22 февраля.

22 января состоялась жеребьевка, в ходе которой определился порядок выступлений участников Национального отбора на Евровидение-2020 в полуфиналах.

Ранее theLime собрал главное о каждом из 16-ти участников отборочного этапа. Мы предлагаем не спешить с оценками и послушать, что же играют и поют претенденты на Евровидение-2020.

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