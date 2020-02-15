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Второй полуфинал отбора на Евровидение-2020: где смотреть онлайн

15 февраля в Украине выберут еще троих финалистов Нацотбора-2020

суббота, 15 февраля 2020, 18:09
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Уже завтра, 15 февраля, в Украине пройдет второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. На сцене концертного зала КПИ в Киеве выступят восемь артистов, и лишь трое из них пройдут в финал. В преддверии вечера мы отвечаем на главные вопросы: где смотреть онлайн, кто из артистов соревнуется за место в финале и где следить за главными событиями, если у вас нет доступа к телевизору.

  • Где смотреть Нацотбор на Евровидение-2020 второй полуфинал онлайн

Прямую трансляцию второго полуфинала в этот вечер традиционно проведут каналы СТБ и UA:Перший. Видео эфира онлайн смотрите на странице theLime, где также будут публиковаться свежие фото и главные события отборочного этапа в текстовом режиме. Трансляция Нацотбора-2020 начнется в 19:00 по Киеву.

  • Кто из артистов выступит во втором полуфинале

За место в финале посоревнуются группы MOONZOO feat. F.M.F. Sure и FO SHO, победители шоу "Х-фактор" Элина Иващенко и Александр Порядинский, исполнители GARNA, KHAYAT, David Axelrod и проект TVORCHI. Все песни участников второго полуфинала слушайте по ссылке.

  • Кто из участников Нацотбора на Евровидение-2020 уже прошел в финал

По итогам первого полуфинала, в заключительный этап уже прошли сольный проект бандуристки Марины Круть (KRUTь), певица Jerry Heil и группа Go-A. При этом проект KRUTь стал абсолютным фаворитом, получив максимальный балл как от зрителей, так и от членов жюри.

А тем временем читайте на theLime короткое интервью с Мариной Круть о первых эмоциях после успешного полуфинала и дальнейших планах на финал Национального отбора.

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