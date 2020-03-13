RU  UA

Лайм

YUNA-2020 ищет новую дату для проведения церемонии награждения из-за карантина

Мероприятие должно было состояться 24 марта во Дворце "Украина"

пятница, 13 марта 2020, 12:31
читати статтю українською

Организаторы национальной музыкальной премии YUNA-2020 перенесли церемонию награждения, которая была назначена на 24 марта. Такое решение было принято в связи с введением в Украине карантина и запретом на проведение массовых мероприятий в период с 12 марта по 3 апреля.

Об этом сказано на официальной странице премии в Facebook. Новая дата музыкального праздника будет объявлена позже.

"YUNA 2020 обязательно состоится. Билеты, купленные на 24 марта, остаются действительными, - заверили организаторы. - Новая дата нашего шоу будет сообщена вскоре! Следите за обновлениями! Берегите себя!".

Напомним, что 16 декабря 2019 года в Киеве состоялось торжественное объявление номинантов девятой национальной музыкальной премии YUNA. В 2020 году победителей назовут в 16 категориях.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Бэк МС alyona alyona представила первый трек сольного проекта Elina Elian

Напарница хип-хоп-звезды записала дебютный трек в формате live

Подлинник Сальвадора Дали нашли в комиссионном магазине - прежний владелец отдал его бесплатно

Иллюстрацию Сальвадора Дали к Божественной комедии Данте нашли в комиссионном магазине в США

"Квартал 95" сменил на "Рассмеши комика" не только судью, но и ведущего - кто заменил Ласточкина

Ведущим нового сезона шоу "Рассмеши комика" стал Юрий Ткач.

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: