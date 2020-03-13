YUNA-2020 ищет новую дату для проведения церемонии награждения из-за карантина

Организаторы национальной музыкальной премии YUNA-2020 перенесли церемонию награждения, которая была назначена на 24 марта. Такое решение было принято в связи с введением в Украине карантина и запретом на проведение массовых мероприятий в период с 12 марта по 3 апреля.

Об этом сказано на официальной странице премии в Facebook. Новая дата музыкального праздника будет объявлена позже.

"YUNA 2020 обязательно состоится. Билеты, купленные на 24 марта, остаются действительными, - заверили организаторы. - Новая дата нашего шоу будет сообщена вскоре! Следите за обновлениями! Берегите себя!".

Напомним, что 16 декабря 2019 года в Киеве состоялось торжественное объявление номинантов девятой национальной музыкальной премии YUNA. В 2020 году победителей назовут в 16 категориях.

11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля.

На новость тут же отреагировали некоторые украинские знаменитости. Джамала призвала сограждан не паниковать из-за эпидемии коронавируса, а певец Виталий Козловский закупился гречкой.

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