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Участница "Голосу країни" пообещала собрать деньги на свадьбу Тины Кароль и Дана Балана

Фанаты исполнителей не теряют надежды, что их "роман" получит продолжение

понедельник, 16 марта 2020, 00:49
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Мифический роман Тины Кароль и Дана Балана на шоу "Голос країни-10" продолжает будоражить умы их поклонников, и в 9 выпуске участница команды молдавского певца ошарашила публику заявлением об их свадьбе.

Во втором этапе вокальных боев 16-летней Анастасии Балог из фан-клуба Дана Балана довелось сразиться с 19-летней Анной Безгаловой, которая мечтает, чтобы ее тренер и его коллега наконец-то подтвердили свои отношения.

"Все мы очень ждем развития этого романа, - сказала Анна, возглавляющая фан-клуб "ДанТина". Как и ее единомышленницы, она ждет их свадьбы, хотя сама Кароль призналась, что многие ее поклонники против таких заявлений.

"Расскажите, что такое ДанТина? Это ваш Инстаграм-акаунт, который вы ведете? Это клуб?" - поинтересовалась певица.

"Да, это именно клуб. Я буду собирать деньги на вашу свадьбу", - ответила участница, вызвав у "белой королевы" шоу ступор.

"А типа у нас нет денег?" - удивился Балан.

"Кстати, для их свадьбы есть неплохой ведущий", - пошутил со сцены Юрий Горбунов, развеселив аудиторию.

Несмотря на амбициозный план, Балан отдал предпочтение Анастасии Балог, которая лучше показала себя в песне исполнителя Passenger "Let her go".

  • В 9 выпуске шоу участник "Голос країни" из Китая расплакался из-за коронавируса. Эпидемия не дает студенту Киевского института музыки им. И. Р. Глиера увидеть семью.
  • Также смотрите, как победитель проекта "Голос. Діти" Роман Сасанчин и сельский блогер Сергей Клейнис помогли Дану Балану признаться в чувствах Тине Кароль.

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