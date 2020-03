Участница "Голосу країни" пообещала собрать деньги на свадьбу Тины Кароль и Дана Балана

Мифический роман Тины Кароль и Дана Балана на шоу "Голос країни-10" продолжает будоражить умы их поклонников, и в 9 выпуске участница команды молдавского певца ошарашила публику заявлением об их свадьбе.

Во втором этапе вокальных боев 16-летней Анастасии Балог из фан-клуба Дана Балана довелось сразиться с 19-летней Анной Безгаловой, которая мечтает, чтобы ее тренер и его коллега наконец-то подтвердили свои отношения.

"Все мы очень ждем развития этого романа, - сказала Анна, возглавляющая фан-клуб "ДанТина". Как и ее единомышленницы, она ждет их свадьбы, хотя сама Кароль призналась, что многие ее поклонники против таких заявлений.

"Расскажите, что такое ДанТина? Это ваш Инстаграм-акаунт, который вы ведете? Это клуб?" - поинтересовалась певица.

"Да, это именно клуб. Я буду собирать деньги на вашу свадьбу", - ответила участница, вызвав у "белой королевы" шоу ступор.

"А типа у нас нет денег?" - удивился Балан.

"Кстати, для их свадьбы есть неплохой ведущий", - пошутил со сцены Юрий Горбунов, развеселив аудиторию.

Несмотря на амбициозный план, Балан отдал предпочтение Анастасии Балог, которая лучше показала себя в песне исполнителя Passenger "Let her go".

В 9 выпуске шоу участник "Голос країни" из Китая расплакался из-за коронавируса. Эпидемия не дает студенту Киевского института музыки им. И. Р. Глиера увидеть семью.

Также смотрите, как победитель проекта "Голос. Діти" Роман Сасанчин и сельский блогер Сергей Клейнис помогли Дану Балану признаться в чувствах Тине Кароль.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.