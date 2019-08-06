Автор саундтрека "Симпсонов" судится с компанией Fox из-за увольнения: он отдал проекту 27 лет

Композитор Альф Клаузен, 78-летний автор саундтреков к мультфильму "Симпсоны", судится с кинокомпанию Fox из-за своего увольнения.

Как пишет ВВС, популярному анимационному проекту Клаузен отдал 27 лет, однако в 2017-м его уволили. В иске композитор указал, что продюсеры мультфильма намерены развивать его музыкальное сопровождение "в другом направлении".

"Эта причина была предлогом и ложью. Незаконное увольнение истца было связано с предполагаемой инвалидностью и возрастом", - отметили адвокаты композитора.

За годы карьеры Клаузен оформил более 550 эпизодов "Симпсонов" и был номинирован за свою работу на 23 премии "Эмми". Сегодня музыку для новых эпизодов мультсериала создает компания Bleeding Fingers Music, основателями которой являются Рассел Эмануэль, Ханс Циммер и Стив Кофски.

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