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За Гран-при Венецианского кинофестиваля поборются сразу три украинских фильма

Фестиваль продлится до 7 сентября

пятница, 30 августа 2019, 12:30
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На острове Лидо в Италии стартовал 76-й Венецианский международный кинофестиваль, который продлится до 7 сентября. За главный приз фестиваля - "Золотого льва" будут бороться не только мировые киноленты, но и украинские фильмы.

Так, украинский кинематограф на фестивале будет представлен тремя работами, такими как "Атлантида", "Окрашенный птенец" и "Статис".

"Атландида" украинского режиссера Валентина Васяновича - военная драма, действие которой разворачивается в недалеком будущем. По сюжету Украина возвращает в свой состав оккупированный Донбасс.

Картина "Окрашенный птенец" Вацлава Маргоуля была снята при поддержке Госкино Украины по одноименному мировому бестселлеру польско-американского писателя Ежи Косинского. По сюжету фильма, еврейская пара пытается защитить своего сына от геноцида и отправляет его к родственникам в сельскую местность где-то в Восточной Европе. Ребенок вынужден отправиться в путешествие по дикому и враждебному миру, который руководствуется только местными правилами, предрассудками и верованиями.

"Стасис" – это психологическая драма литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, снятая в копродукции Украины, Литвы и Франции. Международное название картины – "Парфенон".

За главный приз кинофестиваля также поборется фильм украинского режиссера Сергея Лозницы под названием "Торжество похорон", но страной происхождения ленты указана Германия.

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