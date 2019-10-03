Джордж Мартин назвал неправильным финал "Игры престолов": похоже, конец книги будет другим

В новом интервью журналу FastCompany американский фантаст Джордж Мартин поделился своим отношением к адаптации его книг и финалу 8 сезона "Игры престолов", который многие фанаты шоу сочли неудачным и нелогичным.

"Это может быть ... травмирующим. Потому что иногда их творческое видение и ваше творческое видение не совпадают, и это приводит к большому количеству конфликтов", - сказал писатель о работе с шоураннерами и продюсерами, экранизирующими литературные произведения.

Мартин считает, что закулисная бюрократия разрушительно влияет на качество истории.

"Вы сталкиваетесь с совершенно посторонними вещами, например, влиянием студии или сети. Их волнуют вещи, которые не имеют ничего общего с историей, но все же связаны с ней: "Ну, у этого персонажа очень высокий рейтинг Q, так что давайте дадим ему еще больше действия", - рассказывает автор саги "Песнь Льда и Огня".

Рейтинг Q - это показатель узнаваемости и привлекательности медиапродукта для аудитории. Но попытки создателей Игры престолов угодить массам увенчались неудачей: фанаты были настолько возмущены, что 1,7 миллиона из них подписали петицию, призывающую изменить сезон и поручить написание сценария компетентным авторам.

Сам Джордж Мартин, похоже, выступает на стороне обиженных фанатов.

"Финальные серии были ... не совсем верными. Но иначе пришлось бы снимать еще пять сезонов", - тактично высказался писатель, хотя ранее говорил, что обсуждал с шоураннерами "Игры престолов" финал уже в 2015 году. Таким образом можно ожидать, что концовка истории от Мартина будет отличаться от того, что мы увидели в последнем эпизоде 8 сезона шоу.

Ранее Кит Харингтон, Эмилия Кларк и создатели Игры престолов ответили на критику 8 сезона. Исполнитель роли Джона Сноу его даже не смотрел!

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