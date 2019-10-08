Актриса "Крепостной" объяснила скандальный финал 2 сезона

2 сезон украинской костюмированной драмы "Кріпосна" на канале СТБ закончился смертью ее персонажа Андрея Жадана, из чего можно сделать вывод, что главной героине Екатерине предстоит найти новую любовь.

Таким мнением в беседе с Tochka поделилась актриса сериала "Кріпосна" и участница шоу Танці з зірками-2019 Ксения Мишина. При этом знаменитость также поддержала флешмоб #жаданживи, в рамках которого зрители драмы требуют вернуть к жизни Андрея Жадана.

"Мне кажется, [Жадана убили] для того, чтобы Катя встретила свою новую любовь. Я думаю, что так. Но, тем не менее, я вижу, как зрители на это реагируют, как тепло они восприняли этого персонажа, поэтому я поддерживаю флешмоб #жаданживи и, надеюсь, что как-то их история продолжится", - предположила Мишина.

"Может быть, недолго, а, может быть, вообще ее не будет, но, тем не менее, если она будет, то я желаю какого-то яркого классного завершения, раскрытия этой истории. Может, что-то и получится у него с Катериной", - добавила актриса.

Тем временем поклонники сериала, авторы тематических мемов и сотен возмущенных постов в Facebook, призывающих продлить историю на 3 сезон, уже немного поутихли. Ведь недавно на СТБ раскрыли первые планы относительно будущего проекта "Кріпосна".

Актриса Анна Сагайдачная, сыгравшая роль Натали Дорошенко в украинском сериале "Кріпосна" канала СТБ, впервые стала мамой. Примечательно, что донедавна знаменитость скрывала свою беременность и решила признаться в этом лишь после того, как родила первенца.

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