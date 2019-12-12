Бестселлер Стивена Кинга получит еще одну экранизацию

Бестселлер Стивена Кинга "Темная половина", вышедший в 1989 году, получит еще одну экранизацию. Роман адаптирует режиссер Алекс Росс Перри ("Королева земли", "Ее запах"). Производство фильма возьмет на себя компания Metro-Goldwyn-Mayer, пишет Deadline.

Ранее книга уже была экранизирована режиссером Джорджем Ромеро. Одноименный фильм сняли в 1993 году всего за три с лишним месяца. При бюджете в $15 млн картина собрала лишь чуть более $10 млн.

В основе романа лежит история писателя Теда Бюмонта, известного в кругу почитателей литературы под псевдонимом Джордж Старк. Однажды он решает "похоронить" свою вторую личность на местном кладбище. Там даже появляется могила с именем писателя. Но вот случается так, что Старк воскресает, а жизнь Теда Бюмонта превращается в нескончаемый кошмар.

Поклонники Стивен Кинга считают роман "Темная половина" особенным, так как он стал последним из того периода времени, когда "король ужасов и мистики" злоупотреблял алкоголем. Его склонность к выпивке и желание покончить с вредной привычкой отражены в книге под видом раздвоения личности.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.