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Бестселлер Стивена Кинга получит еще одну экранизацию

В 1993 году роман уже был экранизирован, правда, не очень успешно

четверг, 12 декабря 2019, 20:52
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Бестселлер Стивена Кинга "Темная половина", вышедший в 1989 году, получит еще одну экранизацию. Роман адаптирует режиссер Алекс Росс Перри ("Королева земли", "Ее запах"). Производство фильма возьмет на себя компания Metro-Goldwyn-Mayer, пишет Deadline.

Ранее книга уже была экранизирована режиссером Джорджем Ромеро. Одноименный фильм сняли в 1993 году всего за три с лишним месяца. При бюджете в $15 млн картина собрала лишь чуть более $10 млн.

В основе романа лежит история писателя Теда Бюмонта, известного в кругу почитателей литературы под псевдонимом Джордж Старк. Однажды он решает "похоронить" свою вторую личность на местном кладбище. Там даже появляется могила с именем писателя. Но вот случается так, что Старк воскресает, а жизнь Теда Бюмонта превращается в нескончаемый кошмар.

Поклонники Стивен Кинга считают роман "Темная половина" особенным, так как он стал последним из того периода времени, когда "король ужасов и мистики" злоупотреблял алкоголем. Его склонность к выпивке и желание покончить с вредной привычкой отражены в книге под видом раздвоения личности.

  • "Темная половина" не единственная экранизация по Кингу, которая находится сейчас в разработке. Фильмом станет еще одна книга писателя "Почти как Бьюик". Над ним уже работает студия Renegade Entertainment, сооснователем которой стал актер Томас Джейн, ранее сыгравший в трех фильмах по Кингу - "Ловец снов", "Мгла" и "1922".

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