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Студию создателей комедии Netflix про Иисуса забросали коктейлями Молотова

В фильме "Первое искушение Христа" есть намек на гомосексуальность Иисуса

пятница, 27 декабря 2019, 15:44
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Офис бразильской комедийной труппы "Porta dos Fundos" в Рио-де-Жанейро забросали коктейлями Молотова. Последние несколько недель коллектив подвергался жесткой критике из-за фильма Первое искушение Христа, в котором Иисус показан геем, пишет Variety.

Офис "Porta dos Fundos" атаковали в канун Рождества, 24 декабря. Неизвестные забросили в здание две бутылки с зажигательной смесью. Разгоревшийся пожар удалось потушить охранникам. В результате нападения никто не пострадал, однако риску были подвергнуты несколько жизней. Компания "Porta dos Fundos" предоставила властям видеозапись с камеры наблюдения.

Поджог произошел через 3 недели после того, как на стриминговой платформе Netflix был показан специальный выпуск шоу "Porta dos Fundos" "Первое искушение Христа". Также месяц назад труппа получила Международную премию Эмми за свой предыдущий рождественский выпуск про Иисуса 2018 года "Последнее похмелье".

Петиция, призывающая власти запретить "Первое искушение Христа", собрала 2,33 млн подписей. Активисты также требовали от Netflix удалить "кощунственный фильм" с платформы.

"Мы осуждаем любое насилие и ожидаем, что виновные в нападениях будут найдены и наказаны. Однако сейчас нашим приоритетом является безопасность всей команды, которая работает с нами, - говорится в заявлении команды. - Между тем, "Porta dos Fundos" хотела бы укрепить нашу приверженность хорошему настроению и заявить, что мы будем двигаться вперед более сильными, сплоченными, вдохновленными и уверенными в том, что Бразилия переживет этот шторм ненависти, и любовь будет преобладать вместе со свободой слова".

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Раздел: ЛаймКино
Теги: фильмы 2019

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