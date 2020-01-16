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В сериале "Корона" не вспомнят о Меган Маркл - вот как его авторы объяснили решение подождать

По мнению режиссера, говорить о влиянии Меган Маркл на историю рано

четверг, 16 января 2020, 20:08
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Создатели сериала Netflix "Корона", в основе которого жизнь королевской семьи Великобритании, не включат в сюжет герцогиню Меган Маркл, супругу принца Гарри. К такому решению пришел режиссер проекта Питер Морган после шумихи в Букингемском дворце из-за решения младшего внука королевы Елизаветы II сложить с себя полномочия.

Как пишет Entertainment Weekly, Морган уверен, что говорить о влиянии Меган Маркл на историю пока слишком рано. Пока все происходящее общественности стоит хорошенько переварить, а для этого может потребоваться лет 20.

"Я знаю, чем закончится мой сериал, и это случится задолго до времени, в котором сейчас живем мы. Мне некомфортно писать о текущих событиях <...> если подождать лет 15-20, то написать об этом можно будет уже куда свободнее, как драму", - объяснил режиссер.

К тому же, как заметил Морган, он не знает, что сейчас стоит говорить о Меган Маркл: "Она станет интересной через лет 20, когда мы переварим ее историю и влияние".

Примечательно, что ранее поклонники сериала предлагали Моргану не просто добавить в сюжет персонаж герцогини, но и предложить самой Меган Маркл сыграть эту роль. Премьера 4 сезона "Короны" ожидается уже в этом году. На этот раз его авторы сконцентриуются на событиях 1980-х годов и введут в сериал принцессу Диану.

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  • Ранее королева Елизавета II рассказала о будущем принца Гарри и Меган Маркл после их отказа от королевских полномочий. Похоже, 93-летняя глава семьи отнеслась к выбору внука с пониманием.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: Меган Маркл

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