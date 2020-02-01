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В сети появился первый трейлер фильма "Форсаж-9" с Вином Дизелем: видео

Релиз фильма запланирован на май 2020 года

суббота, 1 февраля 2020, 12:37
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Киностудия Universal Pictures представила первый трейлер девятой части боевика "Форсаж" (Fast & Furious 9) с Вином Дизелем в главной роли. Режиссером нового фильма стал Джастин Лин, который занимался постановкой третьей, четвертой, пятой и шестой частей.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале киностудии. Судя по трейлеру, в картине Доминик Торетто (Вин Дизель) прерывает свою спокойную семейную жизнь, чтобы сразиться с новым врагом - родным братом Джейкобом.

В картине также снялись Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Джордана Брюстер, Хелен Миррен, Шарлиз Терон, Джон Сина, Майкл Рукер, Лукас Блэк, Натали Эммануэль и другие. В новом фильме также появится известная своим скандальным имиджем исполнительница Cardi B.

Премьера девятой части культовой франшизы "Форсаж" назначена на май 2020 года.

Трейлер фильма "Форсаж-9" на русском языке

  • Именитый ресурс о кино IMDb составил список самых ожидаемых фильмов и сериалов, премьера которых ожидается в 2020 году. В топе наиболее интересных аудитории оказался и экшен "Форсаж-9".
  • В сети нашли фото 42-летнего Джона Коннора из "Терминатора". Взглянув на парня пользователи пришли к выводу, что жизнь оказалась к нему куда более жестокой, чем злобный робот T-1000 в исполнении Роберта Патрика.

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