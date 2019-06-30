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День молодежи и именины Кирилла: какой праздник 30 июня

Какие праздники отмечают 30 июня

воскресенье, 30 июня 2019, 08:00

30 июня 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Кирилла и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День молодежи Украины

День молодежи Украины традиционно отмечается в последнее воскресенье июня, в 2019 году этот день выпадает на 30 число месяца. Праздник был установлен в 1994 году указом президента по инициативе молодежных объединений и организаций.

Традиционно в этот праздник 60 украинских ребят награждаются премией Кабинета министров за особые достижения в развитии страны. Все лауреаты - молодые ученые и научные работники, производственники, спортсмены, военные и молодежь, проявившая каким-либо образом особый личный героизм и мужество.

Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе:

Родились в этот день

Карл VIII, король Франции из династии Валуа, Жан-Доминик Кассини, французский астроном и геодезист, создатель первого полного атласа Франции, Александра Толстая, младшая дочь и секретарь писателя Льва Толстого, мемуаристка, основательница музея в Ясной Поляне, Ральф Шумахер, немецкий автогонщик, брат Михаэля Шумахера, Майкл Фелпс, американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира.

Именины

Иосиф, Исаак, Кирилл, Никита, Осип, Савелий, Максим, Пелагея.

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