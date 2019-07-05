День Кирилла и Мефодия и именины Юлии: какой праздник 5 июля

5 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Юлии и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День Кирилла и Мефодия в Чехии

5 июля в Чехии отмечают важный государственный праздник - День святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, также известный как праздник славянской письменности.

В церквях и соборах Чехии в этот день традиционно проходят торжественные богослужения. Самое известное из них проводится в православном кафедральном соборе Кирилла и Мефодия в Праге. Каждый год это событие привлекает множество туристов из разных уголков мира.

Также в честь этого дня проводятся вручения премий, лекции, форумы, выставки и другие тематические мероприятия. Интересно, что Международный день славянской письменности и культуры и День святых Мефодия и Кирилла отмечается в другую дату - 24 мая.

Родились в этот день

Уильям Ранкин, английский физик, один из основателей термодинамики, автор теории паровых машин, Ширли Найт, американская актриса, Эди Фалко, американская киноактриса, Тутта Ларсен, российская ведущая, журналистка, актриса, Эрнан Креспо, аргентинский футболист, входящий в число лучших футболистов мира.

Именины

Ульяна, Юлиана, Юлия, Василий, Гавриил, Геннадий, Федор, Георгий.

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