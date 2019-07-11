Всемирный день народонаселения и именины Павла: какой праздник 11 июля

11 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Павла и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Всемирный день народонаселения

11 июля по всему миру празднуется Всемирный день народонаселения. Этот день отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, в декабре 1990 года она приняла резолюцию и учредила этот международный праздник.

Дату проведения торжества выбрали не случайно. По данным Организации Объединенных Наций, 11 июля 1987 года население Земли составило 5 миллиардов человек. Поэтому этот день и был назван Днем пяти миллиардов (Five Billion Day), а также выбран датой для празднования Дня народонаселения.

Главная цель этого дня - привлечь внимание общественности к вопросам народонаселения, программам общего развития, поиску решения общих проблем.

Родились в этот день

Томас Митчелл, американский актер, драматург и сценарист, Джорджио Армани, итальянский модельер, основатель компании Armani, Стивен Лэнг, американский актер театра и кино, Марк Лестер, английский актер.

Именины

Иван, Иосиф, Осип, Павел, Ян, Василий, Георгий, Герман, Сергей.

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