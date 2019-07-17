День эмоджи и именины Анастасии: какой праздник 17 июля

17 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Анастасии и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Всемирный день эмоджи

17 июля по всему миру отмечается необычный праздник - День эмоджи (emoji). Эти забавные смайлики так полюбили люди разных стран, что с 2014 года праздник имеет собственный сайт. Там предлагают присоединяться к празднованию дня, участвуя в самых разных флешмобах.

Эмоджи - это значки, символизирующие настроение человека, его эмоции. Также они изображают самые разные предметы, в совокупности способные изобразить отдельные жизненные ситуации и сформулировать из картинок целые предложения. Вместе они образуют так называемый графический язык.

Дата 17 июля для празднования этого дня была выбрана не случайно. Именно этот день отображается на пиктограмме календаря эмоджи в операционной системе iOS.

Каждый год крупные компании присоединяются к празднованию, проводя разные забавные акции. Самой известной из них является ежегодная акция от Pepsi - они выпускают к празднику банки и бутылки с разными эмоджи.

Родились в этот день

Олена Пчилка, украинская писательница, публицист, этнограф, редактор, мать Леси Украинки, принцесса Камилла, вторая супруга принца Чарльза, наследника британского престола, Ангела Меркель, немецкий политик, канцлер Германии.

Именины

Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Федор, Николай, Алексей, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия.

Читайте также гороскоп на июль 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.