День памяти преподобного Иоанна Многострадального и именины Степана: какой праздник 31 июля

31 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Степана и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День памяти преподобного Иоанна Многострадального

В последний день второго месяца лета православные верующие отмечают День памяти преподобного Иоанна Многострадального (Печерского). Печерским его называют потому, что он отказался от мирских утех и поселился в пещере Киево-Печерской Лавры.

С юности Иоанна терзали различные страсти. И у него никак не выходило с ними справиться. Не помогали ни голод, ни жажда, ни другие средства. Тогда мужчина пошел в пещеру к мощам преподобного Антония. Там он усердно молился и уже через сутки услышал голос, который сказал: "Иоанн! Тебе надобно затвориться здесь, чтобы, по крайней мере, невидением и молчанием ослабить брань, и Господь поможет тебе молитвами Своих преподобных".

С того времени Иоанн и стал жить в пещере. Но только через 30 долгих лет ему удалось полностью победить свою плотскую страсть. За это время он немало мучался. Например, он засыпал себя землей до плеч и стоял в таком положении весь пост.

Родились в этот день

Джеральдина Чаплин, американская киноактриса, дочь Чарли Чаплина, Ян Табачник, украинский эстрадный композитор, аккордеонист-виртуоз, народный артист Украины, Уэсли Снайпс, американский киноактер, C. C. Catch, немецкая поп-певица, Джоан Кэтлин Роулинг, английская писательница, автор книг о Гарри Поттере, Джон Лоури, также известен как John 5, американский гитарист-виртуоз, композитор.

Именины

Афанасий, Иван, Кузьма, Степан, Ян.

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