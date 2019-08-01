Международный флешмоб женственности и именины Романа: какой праздник 1 августа

1 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Романа и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Международный флешмоб женственности

В первый день третьего месяца лета во многих городах мира проходит Международный флешмоб женственности. Акция стартовала в 2012 году, с тех пор ее подхватили уже 90 городов и 9 стран.

Суть флешмоба очень проста: каждый год в этот день женщины и девушки разных национальностей и возрастов собираются на главных площадях, нарядившись в свои самые красивые одежды. В руках у участниц обязательно есть цветок или букет и открытка с пожеланиями добра, мира и тепла.

Также в это время проводятся различные фотосессии, лекции и другие развлекательные мероприятия. Основная цель этого праздника - дать женщинам лишний повод вспомнить о своей женственности. Ведь в обыденной жизни многие часто забывают о том, что они не только хорошие матери, профессионалы своего дела и хранительницы домашнего очага. В каждой женщине живет сексуальность, грация, очарование и нежность. Нужно только немного присмотреться и открыть все эти качества.

Родились в этот день

Ив Сен Лоран, французский модельер, Джо Эллиотт, английский певец, музыкант и автор песен, наиболее известный как вокалист британской рок-группы Def Leppard, Сэм Мендес, американский кинорежиссер, Джейсон Момоа, американский киноактер.

Именины

Варлаам, Григорий, Дмитрий, Митрофан, Серафим, Степан, Тихон, Роман.

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