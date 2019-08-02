Ильин день и именины Алексея: какой праздник 2 августа

2 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Алексея и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Ильин день

2 августа православные верующие по всему миру отмечают Ильин день. Илия - один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета.

За свою искреннюю веру Илия был взят на небо живым. По преданию, его доставили туда огненной колеснице. Свидетелем этого события был сам пророк Елисей. Считается, что пророк Илия будет Предтечею Страшного Второго Пришествия Христа на землю и тогда уже во время проповеди примет свою телесную смерть.



Также именно пророку Илии люди молятся о дождях в периоды засухи.

Родились в этот день

Джо Линн Тернер, американский рок-певец, бывший фронтмен группы Rainbow и Deep Purple, Оливье Грюнер, французский киноактёр и бывший чемпион мира по кикбоксингу, Сэм Уортингтон, австралийский актер.

Именины

Аарон, Авраам, Афанасий, Кассиан, Савва, Илья.

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