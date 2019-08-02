RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Ильин день и именины Алексея: какой праздник 2 августа

Какие праздники отмечают 2 августа

пятница, 2 августа 2019, 08:00
читати статтю українською

2 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Алексея и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Ильин день

2 августа православные верующие по всему миру отмечают Ильин день. Илия - один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета.

За свою искреннюю веру Илия был взят на небо живым. По преданию, его доставили туда огненной колеснице. Свидетелем этого события был сам пророк Елисей. Считается, что пророк Илия будет Предтечею Страшного Второго Пришествия Христа на землю и тогда уже во время проповеди примет свою телесную смерть.

Также именно пророку Илии люди молятся о дождях в периоды засухи.

Родились в этот день

Джо Линн Тернер, американский рок-певец, бывший фронтмен группы Rainbow и Deep Purple, Оливье Грюнер, французский киноактёр и бывший чемпион мира по кикбоксингу, Сэм Уортингтон, австралийский актер.

Именины

Аарон, Авраам, Афанасий, Кассиан, Савва, Илья.

Читайте также гороскоп на август 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Вино из смородины: как приготовить дома вкусный напиток без консервантов

При правильном приготовлении напиток получится вкусными и без мути

Знакомьтесь, это Зуу: в сети нашли самого сонного кота, который выглядит как и все мы по утрам

Пользователи соцсетей пророчат коту Зуу большую славу в области популярных мемов

В Instagram набирает популярность аккаунт Тараса Шевченко: вот что публикует в нем двойник Кобзаря

Как отметил двойник украинского поэта, сегодня Шевченко нужен Украине, как никогда

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: