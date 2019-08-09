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День памяти великомученика и целителя Пантелеимона и именины Николая: какой праздник 9 августа

Какие праздники отмечают 9 августа

пятница, 9 августа 2019, 08:00
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9 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Николая и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День памяти великомученика и целителя Пантелеимона

9 августа православные верующие по всему миру отмечают День памяти великомученика и целителя Пантелеимона. Он известен как очень грозный святой, также он считается покровитель воинов и врачей.

Суровая сторона этого святого раскрывает его первое имя Пантолеон, это дословно означает "лев во всем". Второе же имя, данное мужчине при крещении, означает "всемилостивый". Происходит оно из почитания мученика как известного целителя.

Пантелеимон бескорыстно лечил всех, кто к нему обращался. Всю свою жизнь он посвятил помощи страждущим, больным, убогим и нищим. За то, что мужчина лечил христианских узников, император Максимиан велел пытать святого.

После смерти Пантелеимона его мощи разошлись по всему христианскому миру. По сей день верующие считают, что молитвы к ним приносят исцеление.

Родились в этот день

Роберт Шоу, английский киноактер, сценарист и писатель, Леонид Кучма, экс-президент Украины, Сэм Эллиотт, американский актер, Мелани Гриффит, американская киноактриса, жена Антонио Бандераса, Уитни Хьюстон, американская певица, актриса, продюсер, фотомодель, Александр Пономарев, эстрадный певец, народный артист Украины, Рафаэль Пуаре, французский биатлонист, 8-кратный чемпион мира, 4-кратный обладатель Кубка мира, Одри Тоту, французская киноактриса, Анна Кендрик, американская актриса, певица.

Именины

Анфиса, Герман, Николай, Пантелей, Иван, Платон.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: праздник

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