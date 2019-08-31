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Торт "Птичье молоко": простой рецепт классического десерта

Узнайте, как приготовить любимый всеми торт в домашних условиях и порадовать близких нежным десертом

суббота, 31 августа 2019, 14:20
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Торт "Птичье молоко" - популярный десерт, который давно полюбился как детям, так и взрослым. Воздушное суфле, покрытое толстым слоем шоколада - что может быть вкуснее.

Такое лакомство легко можно приготовить в домашних условиях, тем более, что приближается День знаний. Торт на 1 сентября станет отличным дополнением атмосферы праздника. Для того, чтобы испечь торт дома, вам понадобятся всего несколько ингредиентов и немного времени.

Торт на первое сентября: ингредиенты

  • Пшеничная мука - 140 г
  • Сливочное масло - 350 г
  • Сахар - 400 г
  • Яйцо куриное - 2 шт.
  • Шоколад - 75 г
  • Сгущенное молоко - 100 г
  • Яичный белок - 60 г
  • Кислота лимонная - ½ чайной ложки
  • Ванильный экстракт - 2 мл
  • Агар-агар - 4 г

Для приготовления торта вам потребуется миксер или просторная посудина для замешивания теста. Далее же следуем простым шагам:

Шаг 1: Замачиваем агар-агар в 140 мл воды и оставляем на 2-3 часа.

Шаг 2: Готовим тесто. 100 грамм сливочного масла и 100 грамм сахара высыпаем в посудину, добавляем яйца, половину ванильного экстракта и взбиваем миксером до однородности, пока масса не станет белой. В полученную смесь всыпаем муку и замешиваем тесто.

Шаг 3: Выпекаем коржи. Два противня застилаем пекарской бумагой и выкладываем тесто кругами, по размеру вашего торта. Отправляем коржи в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

Шаг 4: Готовим суфле. Сгущенное молоко, 200 грамм масла комнатной температуры и оставшийся ванильный экстракт отправляем в миску и взбиваем до получения крема.

Шаг 5: Воду с агар-агаром ставим на маленький огонь и доводим до кипения, непрерывно помешивая. Затем добавляем 300 грамм сахара, увеличиваем огонь до среднего и снова доводим до кипения, варим еще пару минут. Правильность консистенции можно проверить, оторвав лопатку от поверхности сиропа, - за ней должна потянуться тонкая нитка.

Шаг 6: Охлажденные белки взбиваем до устойчивых пиков с добавлением лимонной кислоты. Вливаем в массу горячий сироп (белковая смесь при этом сильно увеличится в объеме). Взбиваем до плотности и вмешиваем миксером на низкой скорости масло со сгущенкой. Как только консистенция станет однородной, суфле готово.

Шаг 7: Собираем торт. В форму для торта выкладываем первый корж и выливаем половину суфле. Накрываем вторым коржом и заливаем оставшимся суфле. Отправляем лакомство в холодильник на 3-4 часа, до застывания суфле.

Шаг 8: Готовим глазурь. Шоколад и 50 грамм сливочного масла отправляем в сотейник и ставим на плиту. Растапливаем пока масса не станет однородной. Заливаем торт шоколадной глазурью и даем ей застыть. Торт "Птичье молоко" готов!

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