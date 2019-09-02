День нотариата в Украине и именины Виктора: какой праздник 2 сентября

2 сентября 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Виктора и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День нотариата в Украине

2 сентября в Украине отмечают День нотариата. Этот праздник появился по указу президента 22 февраля 2010 года.

Более пяти тысяч специалистов данной области отправили главе государства обращение с просьбой установить эту дату. В 2009 году их поддержало Министерство юстиции, которое, в свою очередь, направило президенту следующее сообщение: "Нотариус является естественным защитником прав человека, поскольку оказывает независимую и беспристрастную юридическую помощь на принципах равенства, законности и справедливости".

Поэтому, по мнению министров, введение такого праздника стало бы "признанием и подтверждением авторитета и ответственности, справедливым вознаграждением за достижения и успехи представителей этой профессии".

Большого празднования в этот день в стране не устраивают. И дополнительного выходного также не дают.

Родились в этот день

Поль Бурже, французский писатель, Брюс Локхарт, британский дипломат, тайный агент, журналист, писатель, Евгений Леонов, актер театра и кино, Хорас Сильвер, американский джазовый пианист и композитор, Валентин Гафт, актер театра и кино, Сальма Хайек, мексиканская актриса, Остап Ступка, украинский актер театра и кино, телеведущий, народный артист Украины, Лева Би-2, музыкант, певец, солист группы "Би-2".

Именины

Виктор, Владимир, Дементий, Иоанн, Максим, Никон, Тимофей, Феодор.

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