RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

День нотариата в Украине и именины Виктора: какой праздник 2 сентября

Какие праздники отмечают 2 сентября

понедельник, 2 сентября 2019, 08:00
читати статтю українською

2 сентября 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Виктора и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День нотариата в Украине

2 сентября в Украине отмечают День нотариата. Этот праздник появился по указу президента 22 февраля 2010 года.

Более пяти тысяч специалистов данной области отправили главе государства обращение с просьбой установить эту дату. В 2009 году их поддержало Министерство юстиции, которое, в свою очередь, направило президенту следующее сообщение: "Нотариус является естественным защитником прав человека, поскольку оказывает независимую и беспристрастную юридическую помощь на принципах равенства, законности и справедливости".

Поэтому, по мнению министров, введение такого праздника стало бы "признанием и подтверждением авторитета и ответственности, справедливым вознаграждением за достижения и успехи представителей этой профессии".

Большого празднования в этот день в стране не устраивают. И дополнительного выходного также не дают.

Родились в этот день

Поль Бурже, французский писатель, Брюс Локхарт, британский дипломат, тайный агент, журналист, писатель, Евгений Леонов, актер театра и кино, Хорас Сильвер, американский джазовый пианист и композитор, Валентин Гафт, актер театра и кино, Сальма Хайек, мексиканская актриса, Остап Ступка, украинский актер театра и кино, телеведущий, народный артист Украины, Лева Би-2, музыкант, певец, солист группы "Би-2".

Именины

Виктор, Владимир, Дементий, Иоанн, Максим, Никон, Тимофей, Феодор.

Читайте также гороскоп на август 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: праздник

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Торт "Птичье молоко": простой рецепт классического десерта

Торт "Птичье молоко" - популярный десерт, который полюбился как детям, так и взрослым. Такое лакомство легко можно приготовить в домашних условиях.

День авиации Украины и именины Дениса: какой праздник 31 августа

День авиации Украины и именины Дениса - Какие праздники отмечают 31 августа

Шарлотка с яблоками за 30 минут: простой рецепт любимого десерта

Простой рецепт пирога насчитывает всего несколько ингредиентов и требует менее часа времени

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: