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ТМ "Легко" впервые за 10 лет обновила дизайн: стильная экологичная упаковка и фирменные соусы

Фирменный стиль и дизайн бренда оставались неизменными с 2009 года

вторник, 3 сентября 2019, 17:28
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Торговая марка “Легко”, принадлежащая холдингу МХП, начала выпуск замороженных продуктов из куриного мяса в обновленной упаковке. В компании уточнили, что фирменный стиль и дизайн ТМ “Легко” оставались неизменными на протяжении десятилетия – с 2009 года.

"Произошло изменение формата упаковки продукции. Теперь это картонная упаковка вместо пластиковых лотков. Это удобно, стильно, минималистично, не вредит окружающей среде, позволяет хранить продукт, дает возможность красиво выкладывать его на полках магазинов", — рассказали об изменении упаковки продукции ТМ "Легко" в МХП.

Под этой маркой холдинг выпускает линейку из шести разных замороженных продуктов из куриного мяса: наггетсы и наггетсы с сыром, стрипсы, котлеты кордон блю, котлеты по-киевски, а также куриный шницель.

"Мы хотим показать потребителю, что замороженные продукты — это вкусно, легко и удобно. А также напомнить о себе, вызвать чувство удивления, омолодить дизайн на 20 лет, — прокомментировала изменения упаковки хорошо известного потребителям продукта Евгения Родина, руководитель подразделения продаж и маркетинга, канала "Ключевые клиенты", подразделения мясоколбасных изделий МХП. — В новых упаковках мы "зашиваем" настоящий цветовой код — каждая категория SKU получит свой цвет, в который будет окрашено узкая сторона упаковки и ее отдельные элементы. Так покупателям будет легче сориентироваться при выборе своих любимых продуктов».

Также компания-производитель ТМ "Легко" отказалась от позиционирования своей линейки в качестве полуфабрикатов и заявила о создании новой категории продуктов быстрого приготовления — "Замороженные блюда из курятины". Решение о появлении в упаковках наггетсов и стрипсов саше с фирменными соусами "Пири Пири" и "Карри" уникально для украинского рынка.

Ключевой задачей рестайлинга ТМ "Легко" в МХП назвали демонстрацию продуктов в невесомости и динамике — это символически отразит легкость и быстроту приготовления продуктов известной торговой марки.

Над новым фирменным стилем и созданием концепции дизайна ТМ "Легко" работало ведущее украинское брендинговое агентство SkyKillers под руководством его креативного директора и собственника Юрия Качкарды.

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