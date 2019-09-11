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Торт "Слеза слона": рецепт вкусного десерта с шоколадом и помадкой

Прекрасное сочетание нежного бисквита с легкой кислинкой крема с бананами

среда, 11 сентября 2019, 20:18
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Скрывать нечего, торт "Слеза слона" довольно непрост в приготовлении. Зато это именно тот десерт, которым вы явно сможете отличиться и удивить гостей, ждущих чего-нибудь стандартного вроде Медовика.

Рецепт торта "Слеза слона" потребует от вас около часа времени. Сам десерт представляет собой прекрасное сочетание нежного бисквита с легкой кислинкой, которую обеспечивают крем и бананы. Это беспроигрышный вариант, который не просто дополнит ваш стол, но и подарит массу впечатлений. Теперь же ближе к процессу приготовления.

Для этого торта нам потребуется много ингредиентов. Готовиться "Слеза слона" будет в несколько этапов: коржи, крем и помадка. Итак, соберем следующие продукты:

Ингредиенты для коржа

  • Яйца куриные (3 шт)
  • Сахар (150 г)
  • Мед (2 ст. ложки)
  • Мука (120 г)
  • Разрыхлитель (1 ч. ложка)
  • Какао-порошок (2 ст. ложки)

Ингредиенты для крема

  • Сметана (30%)
  • Сахарная пудра (120 г)
  • Бананы (2-3 шт)

Ингредиенты для помадки

  • Сахар (6 ст. ложек)
  • Какао (3 ст. ложки)
  • Крахмал (1 ст. ложка)
  • Сливки жирные (3 ст. ложки)
  • Вода (2 ст. ложки)
  • Масло сливочное (25-30 г)

Далее рекомендуем изучить рецепт торта и лишь после этого приступать к этапам его приготовления. Всего же их будет 10, но пусть эта цифра вас не пугает, все не так трудно. Да и поверьте, "Слеза слона" компенсирует вкусом все затраченные силы и время.

Шаг 1: В любой удобной посудине взбиваем яйца и сахар до получения однородной светлой массы. Продолжаем мешать миксером и постепенно добавляем мед.

Шаг 2: В отдельной тарелке смешиваем муку и разрыхлитель, туда же добавляем и какао. Полученную смесь неспешно добавляем ко взбитым яйцам.

Шаг 3: Форму или глубокий прямоугольный противень застилаем пергаментом и выливаем полученное тесто. Разогреваем плиту до 190 градусов и при этой же температуре выпекаем около 15 минут.

Шаг 4: Достав форму из плиты, берем чистый лист бумаги, посыпаем его сахаром и переворачиваем на нее бисквит. Накрываем все это полотенцем и оставляем на 10-15 минут. Позже снимаем полотенце, убираем пергамент.

Шаг 5: Еще мягкому бисквиту придаем нужную форму. Для этого просто помещаем в центр скалку и медленно сгибаем корж пополам. Оставляем так корж и даем ему полностью остыть. А пока он остывает, взбиваем сметану с сахарной пудрой.

Шаг 6: Чтобы получить помадку, просто смешайте сахар, какао и крахмал. В эту массу добавляем сливки, воду, и перемешиваем до получения полной однородности.

Шаг 7: Помещаем массу на водяную баню и так готовим помадку пока кристаллы сахара не растворятся полностью.

Шаг 8: К готовой помадке добавляем сливочное масло и приступаем к сборке торта. Для этого просто разворачиваем бисквит и равномерно по его поверхности укладываем крем. На него - очищенные от кожуры бананы. Целыми, просто по ширине коржа.

Шаг 9: Складываем торт и несильно прижимаем корж, чтоб внутри не образовалась пустота.

Шаг 10: Остывшей помадкой поливаем торт и помещаем его на пару часов в холодильник. На этом все. По истечении этого времени "Слезу слона" можно нарезать на порции и подавать к чаю.

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