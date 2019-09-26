Квашеные зеленые помидоры на зиму: проверенный рецепт сезонной закуски

Помидоры - один из самых популярных овощей в наших широтах. Все знают, что их можно как употреблять просто так, так и добавлять в салаты, супы, гарниры и прочие блюда. В этом материале мы расскажем, как приготовить из помидоров вкусную и полезную закуску.

Кстати, этот овощ не только вкусный, но и чрезвычайно полезный. Благодаря высокому содержанию железа помидоры помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях и малокровии. Вещества, которые содержатся в томатах, нормализуют обмен веществ, стимулируют работу почек и кишечника, снижают давление и уровень холестерина в крови.

Для приготовления квашеных зеленых помидоров вам понадобятся следующие продукты: помидоры зеленые (1 кг), морковь (80 г), болгарский перец (200 г), перец острый стручковый (20 г), чеснок (20 г), укроп (20 г), петрушка (20 г), лавровый лист (3 шт), вода (1 л), соль (40 г), сахар (10 г).

Шаг 1: Нужно помыть и почистить морковь, измельчить ее в блендере.

Шаг 2: Болгарский и острый перец очистить от семян и помыть. Измельчить их вместе точно так же, как морковь.

Шаг 3: Чеснок очистить от шелухи и пропустить через специальный пресс или мелко нарезать.

Шаг 4: Укроп и петрушку помыть и мелко нарезать.

Шаг 5: Зеленые помидоры тщательно вымыть, на каждом из них сделать надрез крест на крест. Важно, чтобы помидоры были достаточно упругими и не разваливались.

Шаг 6: Смешать морковь, перец и чеснок и начинить этой смесью помидоры. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить помидоры.

Шаг 7: Выложить помидоры в большую кастрюлю, положить туда же лавровый лист.

Шаг 8: В отдельную посуду налить горячую воду, добавить в нее соль и сахар и перемешать до растворения. После чего залить этой жидкостью помидоры в кастрюле.

Шаг 9: Накрыть кастрюлю крышкой по диаметру меньше, чтобы она могла опуститься к помидорам. Устанавливаем на крышку гнет (небольшой груз), оставляем все в таком положении на три дня.

Шаг 10: Через три дня аккуратно достаем помидоры, перекладываем их в банки и заливаем рассолом, в котором они находились до этого. Закрывать банки следует капроновыми крышками, а хранить лакомство лучше всего в темном и прохладном месте.

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