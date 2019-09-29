Деруны с сыром и зеленью: оригинальный рецепт любимого блюда

Деруны - блюдо, знакомое многим из нас с самого детства. Но не все знают, что привычное лакомство можно разнообразить, добавив в него всего несколько ингредиентов.

Картофельные блинчики со сметаной любят почти все. Но что делать, если такая обычная подача уже немного надоела? На помощь придет наш оригинальный рецепт. Главная особенность такого приготовления в том, что все делается очень быстро и легко. Поэтому с задачей справятся как опытные кулинары, так и новички этого дела.

Для приготовления нам потребуются простые ингредиенты: картофель (2 шт), сыр (20 г), куриное яйцо, зелень (2-3 веточки), молоко средней жирности (100 мл), мука пшеничная высшего сорта (2 ст. л.), растительное масло для жарки, соль (по вкусу).

Шаг 1: Картофель очистить, помыть и натереть на терке.

Шаг 2: Положить картофель в миску, залить молоком и накрыть пищевой пленкой.

Шаг 3: В отдельной емкости смешать натертый на терке сыр, яйцо и мелко нарезанную зелень.

Шаг 4: Аккуратно добавить в эту смесь муку.

Шаг 5: Тертый картофель тщательно отжать и тоже положить в получившуюся массу.

Шаг 6: Все тщательно перемешать и выкладывать на сковороду столовой ложкой.

Шаг 7: Обжаривать деруны с двух сторон до золотистой корочки.

Шаг 8: Выложить готовые деруны на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Шаг 9: Подать на стол со сметаной или другим соусом.

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