RU  UA

Лайм

Деруны с сыром и зеленью: оригинальный рецепт любимого блюда

Пошаговый рецепт вкусного и простого блюда

воскресенье, 29 сентября 2019, 11:51
читати статтю українською

Деруны - блюдо, знакомое многим из нас с самого детства. Но не все знают, что привычное лакомство можно разнообразить, добавив в него всего несколько ингредиентов.

Картофельные блинчики со сметаной любят почти все. Но что делать, если такая обычная подача уже немного надоела? На помощь придет наш оригинальный рецепт. Главная особенность такого приготовления в том, что все делается очень быстро и легко. Поэтому с задачей справятся как опытные кулинары, так и новички этого дела.

Для приготовления нам потребуются простые ингредиенты: картофель (2 шт), сыр (20 г), куриное яйцо, зелень (2-3 веточки), молоко средней жирности (100 мл), мука пшеничная высшего сорта (2 ст. л.), растительное масло для жарки, соль (по вкусу).

Шаг 1: Картофель очистить, помыть и натереть на терке.

Шаг 2: Положить картофель в миску, залить молоком и накрыть пищевой пленкой.

Шаг 3: В отдельной емкости смешать натертый на терке сыр, яйцо и мелко нарезанную зелень.

Шаг 4: Аккуратно добавить в эту смесь муку.

Шаг 5: Тертый картофель тщательно отжать и тоже положить в получившуюся массу.

Шаг 6: Все тщательно перемешать и выкладывать на сковороду столовой ложкой.

Шаг 7: Обжаривать деруны с двух сторон до золотистой корочки.

Шаг 8: Выложить готовые деруны на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Шаг 9: Подать на стол со сметаной или другим соусом.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Квашеная капуста на зиму: простой пошаговый рецепт любимой закуски

Простой рецепт позволит приготовить отличную закуску к любому столу

Супруги заказали в интернете одежду, а получили партию экстази на 500 тыс. евро

Раскрыв упаковку, получатели решили, что по ошибке получили декоративные камешки

Квашеные зеленые помидоры на зиму: проверенный рецепт сезонной закуски

Для приготовления полезной закуски потребуется три дня

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: