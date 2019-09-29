Поделки на осень: 20 креативных идей для школы и детского сада

Осенью многие школы и детские садики дают детям увлекательное задание - придумать и создать своими руками различные украшения и фигурки из натуральных материалов. Изделий из листьев, шишек, тыквы и прочих растений может быть целое множество. Поэтому мы собрали самые интересные варианты в этом материале.

Из семечек и листьев можно сделать оригинальные картины, цветы и даже целые букеты. Также из листьев клена можно создать красивые вазы, а из небольшой тыквы можно сделать симпатичный домик.

Из веточек и пластилина получатся смешные зверушки. Также можно сделать различных животных из обычных шишек и желудей.

Отличной идеей будут светильники из банок. Внутри их можно обклеить листьями и положить туда небольшой фонарик.

Также можно сделать из листьев украшения для дома: венки, настенные композиции или просто рисунки-аппликации. Ну а для тех, кто любит маскарад хорошим вариантом будут маски из листьев, цветов и веток.

А вот тыква может превратиться практически во что угодно. Например, ей нее получатся отличные подсвечники, милые зверьки или даже настоящая карета для Золушки.

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