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Сытный пирог с мясом и картофелем: простой рецепт вкусного ужина

Как просто приготовить вкусное блюдо

четверг, 31 октября 2019, 07:00
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Пирог с мясом и картошкой - отличный вариант полноценного обеда или ужина. Такое блюдо не требует дополнительного гарнира. Его можно подать на любой стол или же взять с собой в гости. И, самое главное, что приготовление этой вкуснятины не займет большого количества времени и потребует совсем немного усилий.

Для приготовления пирога нам понадобятся следующие ингредиенты: для теста - молоко (150 мл), яйцо (1 шт.), соль (0.5 ч. л.), сахар (1 ст. л.), мука (300 г), сухие дрожжи (5 г), сливочное масло (30 г), растительное масло (1 ч. л.). Для начинки - картофель (7 шт.), свинина (250 г), лук (1 шт), соль по вкусу, специи для мяса (по вкусу), растительное масло для смазки.

Шаг 1: В глубокую миску вылить теплое молоко, добавить соль и сахар и перемешать до растворения.

Шаг 2: Добавить сливочное и растительно масло и яйцо, снова перемешать.

Шаг 3: Всыпать немного муки и дрожжи, тщательно перемешать и дать постоять несколько минут.

Шаг 4: Всыпать оставшуюся муку и замесить тесто. Месить нужно до тех пор, пока тесто не перестанет быть липким (оно должно перестать прилипать к рукам. Если нужно, можно добавить немного дополнительной муки).

Шаг 5: Накрыть тесто плотной тканью и поставить в теплое место.

Шаг 6: Для начинки нарезать мясо небольшими кусочками, добавить соль и специи.

Шаг 7: Нарезать лук кубиками и добавить к мясу, все перемешать.

Шаг 8: Картофель помыть, почистить, нарезать небольшими полосками.

Шаг 9: Достать тесто, поделить его на две части.

Шаг 10: Одну часть теста раскатать и положить в смазанную маслом и присыпанную мукой форму для выпечки. Сформировать бортики.

Шаг 11: Выложить картофель, сверху посолить и распределить мясо.

Шаг 12: Раскатать вторую часть теста, накрыть ей пирог, защипнуть края и сделать по центру отверстие.

Шаг 13: Смазать пирог яичным желтком.

Шаг 14: Выпекать пирог в духовке 45-50 минут при температуре 180 градусов.

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