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Мама повторила знаменитое фото дочери, которое стало мемом: похоже, оригиналу пора подвинуться

Вот кто на самом деле выиграл конкурс образов к Хэллоуину

понедельник, 4 ноября 2019, 16:57
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Шесть лет назад фото маленькой Хлои с озадаченным лицом стало топ-мемом соцсетей. Спустя годы ее мать решила повторить знаменитый кадр. Для этого женщина полностью скопировала образ дочери. И, похоже, это очередной успех.

Фото Хлои, которая проживает в штате Юта, распространилось в сети в 2013 году. Тогда мама и папа сообщили девочке и ее сестре Лили неожиданную новость - дети прогуляют школу ради трехдневной поездки в Диснейленд. Первой реакцией Хлои было абсолютное смятение и любители мемов тут же рассмотрели в ее выражении лица большой потенциал.

В скором времени фото с девочкой получило имя "Озадаченная Хлоя" и "Хлоя не впечатлена". Снимок превратился в стикеры и стал использоваться в соцсетях для выражения той же реакции - растерянности или недопонимания.

В начале ноября, отмечая День всех святых, мама Хлои не стала долго думать над своим костюмом и с помощью футболки фиолетового цвета и нескольких кусков черного скотча превратилась в знаменитую дочь: "Когда мама становится мемом", - написала она в Instagram.

Удачный косплей на дочь собрал в соцсети более 50 тыс. лайков. Как отметили пользователи, оригиналу пришло время подвинуться: "Ну вот, Кейт только что выиграла конкурс образов на Хэллоуин", "Просто лучший костюм", "Так рождаются мемы", - смеются в комментариях.

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