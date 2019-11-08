Сытная лазанья за час: пошаговый рецепт отменного блюда итальянской кухни

Хотите удивить своих гостей оригинальным блюдом? Или планируете порадовать близких вкусным ужином? А может вы просто хотите побаловать себя чем-то вкусненьким? В этом материале мы расскажем, как всего за 1 час приготовить удивительное итальянское блюдо своими руками.

Лазанья - знаменитое итальянское блюдо из тонких листов теста или макарон с начинкой из мяса, сыра и соуса. Чтобы приготовить лазанью нам понадобятся следующие ингредиенты: листы лазаньи замороженные (9 шт., можно заменить любым тонким тестом, которое не поднимается и не становится жестким при приготовлении), сыр твердый (300 г), фарш мясной (600 г), помидоры (4 шт.), лук (2 шт.), чеснок (2 зубчика). Для соуса: молоко (800 мл), сливочное масло (100 г), мука (4 ст. л.), соль и перец (по вкусу), зелень (пучок).

Шаг 1: Сначала готовим соус. Для этого нужно подогреть молоко, в отдельной емкости растопить сливочное масло и добавить к нему муку. Затем влить молоко в масло, постоянно помешивая. Все ингредиенты нужно добавлять постепенно, чтобы не было комочков. Помешиваем соус и доводим его до кипения. После этого солим, перчим и оставляем вариться на пару минут. Соус должен быть густым.

Шаг 2: Лук чистим и режем кубиками, помидоры измельчаем в пюре, чеснок мелко режем или давим.

Шаг 3: Сыр натираем на терке.

Шаг 4: Лук и половину чеснока обжариваем на сковороде до золотистого цвета.

Шаг 5: Добавляем фарш. Важно постоянно помешивать мясо, чтобы оно не сбивалось в крупные комки. Жарим около 6 минут.

Шаг 6: Добавляем помидоры, соль и перец. Накрываем крышкой и тушим около 7 минут.

Шаг 7: Добавляем оставшийся нарезанный чеснок и мелко нарезанную зелень, перемешиваем.

Шаг 8: Треть молочного соуса (он же соус "Бешамель") переливаем в отдельную емкость. А в остальной соус добавляем мясную смесь.

Шаг 9: На дно формы для запекания кладем треть мясной начинки, сверху посыпаем сыром, крадем сверху листы лазаньи (чтобы они проще пропекались, их можно заранее немного отварить). Затем снова кладем слой мяса, натираем сыр и сверху накрываем все листами теста. Продолжаем так делать, пока не закончатся ингредиенты.

Шаг 10: Отправляем лазанью в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. Готовую лазанью можно еще раз присыпать сыром, дать ей остыть 10-15 минут и подать к столу.

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