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Худеем вкусно: чем заменить сладости, выпечку и прочие вредные продукты

Что можно есть, когда худеешь

воскресенье, 17 ноября 2019, 19:00
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Хотите похудеть, не отказываясь от вкусной еды? В этом материале мы расскажем, как исключить из своего рациона вредные продукты, не страдая от нехватки сладостей и прочих вкусняшек.

Чем заменить сладости

Идеальные заменители конфет: сухофрукты, сырки в глазури, орешки, йогурты. Также можно есть орехи с медом, различные злаковые батончики, пить молочные коктейли с протеином. Хорошей идеей будут смузи из кефира или молока со свежими фруктами, медом, протеиновым порошком.

Но помните, что все сладости содержат большое количество углеводов. Поэтому даже полезные сладкие продукты нужно употреблять только в первой половине дня.

Чем заменить фастфуд

Можно приготовить дома полезную шаурму, в отдельном материале мы ранее рассказали, как это сделать. Также можно высушить в духовке картофель со специями, чтобы приготовить домашние чипсы. Таким же образом можно сушить любые овощи.

Хорошим перекусом могут быть соленые орехи, рисовые чипсы (в небольших количествах), чипсы из яблок и кокоса. Их можно купить в отделах с диетическим питанием. Также можно приготовить дома бургеры с булочками из зернового хлеба, ну а полезную пиццу вы можете даже заказать в ресторане. Важно, чтобы тесто было тонким, а начинка не слишком калорийной.

Вот еще несколько вкусных продуктов, которые можно употреблять на диете: попкорн (в небольших количествах), творожный крем (взбитый с медом и нежирным йогуртом творог), фруктовое пюре, фруктовый салат с медом, печеные яблоки с корицей, творожная запеканка без муки, куриное филе с ананасом, наггетсы без панировки, сухое мясо (мясные снеки).

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