RU  UA

Лайм

Как сделать дома трубочки со сгущенкой - простой рецепт вкусной замены торту

Легкий и вкусный рецепт для всей семьи

четверг, 21 ноября 2019, 07:00
читати статтю українською

Трубочки со сгущенкой многим из нас знакомы с детства. Эта вкуснятина хороша тем, что отлично может заменить праздничный торт или просто угощение к чаю. И ее очень просто приготовить своими руками. Для этого нужны всего несколько продуктов.

Для приготовления трубочек со сгущенкой нам понадобятся следующие ингредиенты: вареная сгущенка (1 банка), сливочное масло (200 г), сахар (180 г), мука (150 г), щепотка соли, яйца (5 шт.).

Шаг 1: Сливочное масло нужно растопить и остудить до комнатной температуры.

Шаг 2: Яйца и сахар взбить миксером или блендером до образования пышной пены.

Шаг 3: Смешать сахарно-яичную пену с растопленным маслом, затем добавить муку. Добавлять ее нужно постепенно, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.

Шаг 4: Разогреть вафельницу и выливать на нее тесто небольшими порциями. Вафли нужно сразу же сворачивать в трубочки, как только вы достаете их из вафельницы.

Шаг 5: Когда желаемое количество вафель готово, берем сгущенку, перекладываем ее в пластиковый пакет и отрезаем нижний уголок. Также можно использовать кондитерский мешок, если у вас такой есть.

Шаг 6: Наполняем трубочки сгущенкой. Вот и все, лакомство готово. Трубочки можно украсить сахарной пудрой, кокосовой стружкой или полить шоколадом.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

АлиЭкспресс, прекрати: 14 безумных товаров самого популярного онлайн-магазина

Самые странные товары интернета

Обнаженные студенты-ветеринары снялись с овцами для календаря и разгневали веганов

Голый календарь британских ветеринаров обидел веганов-активистов - фото

Хирурги удалили килограммы вазелина из бицепсов российского горе-культуриста

Синтоловые руки едва не убили 23-летнего россиянина Кирилла Руки-базуки Терешина - фото

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Lera Lynn

мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: