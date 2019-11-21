Как сделать дома трубочки со сгущенкой - простой рецепт вкусной замены торту

Трубочки со сгущенкой многим из нас знакомы с детства. Эта вкуснятина хороша тем, что отлично может заменить праздничный торт или просто угощение к чаю. И ее очень просто приготовить своими руками. Для этого нужны всего несколько продуктов.

Для приготовления трубочек со сгущенкой нам понадобятся следующие ингредиенты: вареная сгущенка (1 банка), сливочное масло (200 г), сахар (180 г), мука (150 г), щепотка соли, яйца (5 шт.).

Шаг 1: Сливочное масло нужно растопить и остудить до комнатной температуры.

Шаг 2: Яйца и сахар взбить миксером или блендером до образования пышной пены.

Шаг 3: Смешать сахарно-яичную пену с растопленным маслом, затем добавить муку. Добавлять ее нужно постепенно, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.

Шаг 4: Разогреть вафельницу и выливать на нее тесто небольшими порциями. Вафли нужно сразу же сворачивать в трубочки, как только вы достаете их из вафельницы.

Шаг 5: Когда желаемое количество вафель готово, берем сгущенку, перекладываем ее в пластиковый пакет и отрезаем нижний уголок. Также можно использовать кондитерский мешок, если у вас такой есть.

Шаг 6: Наполняем трубочки сгущенкой. Вот и все, лакомство готово. Трубочки можно украсить сахарной пудрой, кокосовой стружкой или полить шоколадом.

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