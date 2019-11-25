YouTube-блогер решил съесть на камеру сразу два острейших перца, и это была не лучшая его идея: видео

Чего только ни сделаешь ради счетчика просмотров под своим роликом на YouTube. Особенно сегодня, когда удивить искушенного изобилием зрителя становится все труднее. Блогер Уго Лара Ариас проиграл спор и был вынужден съесть на камеру сразу два острейших перца хабанеро. Эта идея оказалась не самой лучшей, хотя результат на лицо - о парне и последствиях его эксперимента заговорили в соцсетях и СМИ.

Плоды хабанеро считаются одними из самых острых среди стручковых перцев и обладают сильным жгучим вкусом. Для парня, который не ест даже перец чили, этот эксперимент оказался чересчур экстремальным. Хорошо, что поблизости нашлись люди, которые тут же вызвали скорую.

Примечательно, что изначально блогер планировал съесть перцы по отдельности, однако добрые люди напомнили ему, что проигранный спор обязывает его съесть их одновременно.

Как видно на видео, парню хватило лишь нескольких секунд, чтобы поменяться в лице. Острый перец вызвал приступы кашля и задышки. Не помогла блогеру и вода. Как пишет LadBible, эксперимент завершился поездкой в больницу, где смельчаку оказали необходимую помощь. Что же касается ролика в YouTube, его посмотрели уже более 600 тыс. пользователей.

В Instagram все популярнее становится аккаунт 23-летней художницы из Кот-д’Ивуара (Западная Африка), которая создает всевозможные фигуры из собственных волос. К тому же прост у себя на голове.

Мужчину в детстве ударили по голове и он перестал взрослеть. Сегодня ему 34, но в это трудно поверить.

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