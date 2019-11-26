RU  UA

Лайм

Легкий и сытный завтрак за 15 минут: 3 полезных рецепта для рабочего дня

Что полезного и простого съесть утром

вторник, 26 ноября 2019, 07:00
читати статтю українською

Завтрак - очень важный прием пищи, и пропускать его категорически не рекомендуется. Но чем позавтракать, чтобы это было полезно, вкусно и не требовало длительного приготовления? Мы подобрали для вас несколько самых интересных вариантов.

Вариант 1: тосты. Для приготовления полезных тостов вам понадобится зерновой хлеб, овощи на ваш вкус (помидоры, листья салата, авокадо, сладкий перец, огурцы, капуста, тертая морковь), сливочное масло или плавленный сыр, нежирное мясо, твердый сыр, яйца или рыба. Тосты следует немного подогреть на сухой сковороде, затем смазать и положить сверху начинку. Украсить завтрак можно тертым сыром или мелко нарезанной зеленью.

Вариант 2: полезные блинчики. Главной их особенностью является то, что вкус остается отличным и ярким, а вот обычные ингредиенты заменяются полезными. Например, вместо муки можно использовать перемолотую овсянку. Также вместо сахара и муки идеально подойдет порошковый протеин.

Один из способов приготовления таких блинчиков: смешать 2 яйца, половину мерной ложки протеина и 150 милилитров молока. Взбить тесто миксером и выливать на горячую сковороду небольшими порциями. Кстати, жарить блинчики можно на кокосовом масле. Это подарит блюду неповторимый десертный аромат.

Вариант 3: сытный омлет "Пицца". Вам понадобятся 2 яйца, немного нежирного молока, вареная куриная грудка или другое мясо (его нужно нарезать на мелкие кусочки), соевый соус, немного оливок или маслин (их следует нарезать кружочками), нарезанные помидоры и грибы, тертый сыр, специи.

Яйца смешать с молоком и взбить миксером. Добавить начинку и специи, все тщательно перемешать и вылить на раскаленную сковороду. Готовить под крышкой 5-10 минут на небольшом огне. Затем посыпать тертым сыром и подавать к столу.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Черная пятница-2019: где в Украине ожидаются самые большие скидки

Где искать самые выгодные акции

Бродячая собака спасла осиротевших котят, замерзавших в снегу: фото

Новости о животных: в канадский приют попала собака, спасшая пятерых котят от смерти в снегу

Пожарные спасли невесту и эпично доставили ее на свадьбу: фото

Необычные свадьбы - фото. Пожарные доставили невесту на церемонию на машине с мигалками - фото

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: