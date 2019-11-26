Легкий и сытный завтрак за 15 минут: 3 полезных рецепта для рабочего дня

Завтрак - очень важный прием пищи, и пропускать его категорически не рекомендуется. Но чем позавтракать, чтобы это было полезно, вкусно и не требовало длительного приготовления? Мы подобрали для вас несколько самых интересных вариантов.

Вариант 1: тосты. Для приготовления полезных тостов вам понадобится зерновой хлеб, овощи на ваш вкус (помидоры, листья салата, авокадо, сладкий перец, огурцы, капуста, тертая морковь), сливочное масло или плавленный сыр, нежирное мясо, твердый сыр, яйца или рыба. Тосты следует немного подогреть на сухой сковороде, затем смазать и положить сверху начинку. Украсить завтрак можно тертым сыром или мелко нарезанной зеленью.

Вариант 2: полезные блинчики. Главной их особенностью является то, что вкус остается отличным и ярким, а вот обычные ингредиенты заменяются полезными. Например, вместо муки можно использовать перемолотую овсянку. Также вместо сахара и муки идеально подойдет порошковый протеин.

Один из способов приготовления таких блинчиков: смешать 2 яйца, половину мерной ложки протеина и 150 милилитров молока. Взбить тесто миксером и выливать на горячую сковороду небольшими порциями. Кстати, жарить блинчики можно на кокосовом масле. Это подарит блюду неповторимый десертный аромат.

Вариант 3: сытный омлет "Пицца". Вам понадобятся 2 яйца, немного нежирного молока, вареная куриная грудка или другое мясо (его нужно нарезать на мелкие кусочки), соевый соус, немного оливок или маслин (их следует нарезать кружочками), нарезанные помидоры и грибы, тертый сыр, специи.

Яйца смешать с молоком и взбить миксером. Добавить начинку и специи, все тщательно перемешать и вылить на раскаленную сковороду. Готовить под крышкой 5-10 минут на небольшом огне. Затем посыпать тертым сыром и подавать к столу.

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