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Орешки со сгущенкой - простой рецепт десерта из детства

Как приготовить любимую сладость быстро и без усилий

четверг, 28 ноября 2019, 07:00
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Орешки со сгущенкой легко могут заменить покупные конфеты и пирожные. Более того, этот десерт является не только вкусным, но и полезным, ведь он делается только из натуральных продуктов. А еще приготовить такую вкуснятину можно всего за 1 час.

Итак, для приготовления орешков со сгущенкой нам понадобятся следующие продукты: мука (400 г), сахар (100 г), сливочное масло комнатной температуры или маргарин (260 г), яйца (2 шт.), разрыхлитель (1/4 ч. л.), ванильный сахар (1 пакетик), вареная сгущенка (1 банка), рубленые грецкие орехи (около половины стакана).

Шаг 1: Сначала нужно отделить желтки от белков и перетереть желтки с сахаром.

Шаг 2: В отдельной посуде муку надо перемешать с разрыхлителем и ванильным сахаром, добавить масло и хорошенько перемешать все вместе.

Шаг 3: Также в отдельной посуде взбить белки до получения густой пены.

Шаг 4: Смешать желтки и муку, затем добавить в тесто взбитые белки, хорошенько замесить.

Шаг 5: Разогреть духовку до 180 градусов или нагреть специальную "орешницу" (устройство, которое работает по принципу вафельницы).

Шаг 6: Разложить тесто в формочки и выпекать до готовности. В духовке этот процесс займет больше времени, чем в "орешнице". Когда печенье примет характерный золотистый цвет и перестанет быть липким (это можно проверить, проткнув его зубочисткой) - орешки готовы.

Шаг 7: Достаем орешки из формы и оставляем остывать.

Шаг 8: Теперь готовим начинку. Сгущенку нужно смешать с грецкими орехами, затем аккуратно выложить ее чайной ложкой в обе половинки будущего печенья.

Шаг 9: Соединить половинки между собой. Орешки со сгущенкой готовы! Также десерт можно украсить сахарной пудрой или какао.

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