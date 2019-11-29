Сытная мясная солянка - пошаговый рецепт отменного блюда

Солянка - идеальное первое блюдо не только для тех, кто любит вкусно и сытно покушать, но и для людей, следящих за своей фигурой. Все дело в том, что этот суп насыщен белками, витаминами и микроэлементами, которые необходимы организму для поддержания тонуса.

Для приготовления солянки вам понадобятся следующие ингредиенты: свинина (250 г), говядина (250 г), ветчина (150 г), молочные сосиски (3 шт.), бекон (по желанию, около 100 г), лук репчатый (2 шт.), морковка (1 шт.), соленые огурцы (5 шт.), томатная паста (1 ст. л.), лимон, оливки, сметана, лавровый лист, перец и зелень (всего на глаз или по вкусу, в качестве добавок).

Шаг 1: Свинину и говядину залить водой и довести до кипения для получения мясного бульона. Всю пенку, которая будет появляться на поверхности, нужно обязательно снимать.

Шаг 2: После закипания воды добавить в бульон одну луковицу и морковку. Овощи можно положить целиком или разрезать на несколько крупных частей. Варить бульон нужно полтора часа на очень медленном огне, постоянно снимая пену.

Шаг 3: Ветчину и бекон нарезать на кубики и немного обжарить на сковороде без масла, чтобы из мяса ушел лишний жир.

Шаг 4: Переложить ветчину и бекон в отдельную емкость, а на оставшемся в сковороде жире обжарить вторую луковицу и соленые огурцы. Их следует также предварительно нарезать на небольшие кусочки.

Шаг 5: Далее нужно добавить томатную пасту и половину бульона и тушить смесь под крышкой на медленном огне около 10 минут.

Шаг 6: Достать из бульона морковь и луковицу, они не используются в блюде, поэтому можно отложить их в сторону для приготовления чего-то другого. Достать мясо и дать ему остыть.

Шаг 7: Нарезать отварное мясо кубиками, так же нарезать и сосиски.

Шаг 8: Переложить томатную заправку со сковороды в бульон, довести до кипения и добавить специи по вкусу.

Шаг 9: Добавить в будущий суп все мясные ингредиенты, перемешать и еще раз довести до кипения. Варить 5 минут.

Шаг 10: Достать и выбросить лавровый лист и дать солянке настояться минут 10.

Шаг 11: Подавать солянку, предварительно украсив ее нарезанными оливками, зеленью и долькой лимона. Также в блюдо стоит добавить немного сметаны, это придаст дополнительную яркость вкусу.

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