Как варить кофе в турке: простые советы и секреты гурмана

Замечали ли вы, что домашний кофе очень сильно отличается от напитков, которые продают в кофейнях? А знаете ли, почему так происходит? Все дело в том, что дома мы часто не соблюдаем правильную технологию, выбираем не тот сорт и нарушаем важные правила приготовления. В этом материале мы расскажем вам, как правильно варить кофе своими руками.

Итак, для начала нужно разобраться в сортах. Для варки в турке годятся далеко не все зерна. Все дело в том, что сорт и вид зерен влияет на их вкусовые качества. Одни можно варить в турке, другие лучше раскрываются в специальном прессе или кофемашине, третьи идеально подходят для фильтра.

Для турки годится кофе самого мелкого помола. Также лучше всего при таком способе приготовления раскрывается арабика, робуста может не давать желаемой горчинки. Лучшими производителями такого кофе считаются Lavazza, Illy и Totti.

Как же правильно варить кофе? Предлагаем вам изучить этот процесс максимально детально, следуя нашей пошаговой инструкции.

Шаг 1: Насыпаем кофе в турку. На 50 милилитров воды нужно около 4-5 грамм кофейного порошка.

Шаг 2: Если вы хотите добавить сахар, его обязательно нужно класть в турку сразу. Поэтому, если хотите, на этом этапе будущий напиток можно подсластить.

Шаг 3: Наливаем воду, обязательно холодную, и ставим кофе на медленный огонь.

Шаг 4: Теперь нужно дождаться, чтобы кофе хорошенько прогрелся. Когда это произойдет, на поверхности образуется плотная пена.

Шаг 5: Теперь напиток нужно интенсивно перемешать. Запомните, что размешивать кофе в турке можно только один раз.

Шаг 6: Как только на кофе появится темная пенка, будьте готовы снимать его с огня. Делать это нужно сразу же, как только вы заметили вокруг пены появление пузырьков.

Совет: Для более крепкого вкуса можно поставить турку на огонь несколько раз. Только не допускайте выкипания напитка. Также, для придания вашему кофе более оригинального оттенка, можно добавить при варке немного морской соли, перца или корицы. Отличной приправой к черному кофе являются апельсиновая цедра и имбирь.

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