RU  UA

Лайм

Как варить кофе в турке: простые советы и секреты гурмана

Как приготовить идеальный кофе дома

воскресенье, 1 декабря 2019, 07:00
читати статтю українською

Замечали ли вы, что домашний кофе очень сильно отличается от напитков, которые продают в кофейнях? А знаете ли, почему так происходит? Все дело в том, что дома мы часто не соблюдаем правильную технологию, выбираем не тот сорт и нарушаем важные правила приготовления. В этом материале мы расскажем вам, как правильно варить кофе своими руками.

Итак, для начала нужно разобраться в сортах. Для варки в турке годятся далеко не все зерна. Все дело в том, что сорт и вид зерен влияет на их вкусовые качества. Одни можно варить в турке, другие лучше раскрываются в специальном прессе или кофемашине, третьи идеально подходят для фильтра.

Для турки годится кофе самого мелкого помола. Также лучше всего при таком способе приготовления раскрывается арабика, робуста может не давать желаемой горчинки. Лучшими производителями такого кофе считаются Lavazza, Illy и Totti.

Как же правильно варить кофе? Предлагаем вам изучить этот процесс максимально детально, следуя нашей пошаговой инструкции.

Шаг 1: Насыпаем кофе в турку. На 50 милилитров воды нужно около 4-5 грамм кофейного порошка.

Шаг 2: Если вы хотите добавить сахар, его обязательно нужно класть в турку сразу. Поэтому, если хотите, на этом этапе будущий напиток можно подсластить.

Шаг 3: Наливаем воду, обязательно холодную, и ставим кофе на медленный огонь.

Шаг 4: Теперь нужно дождаться, чтобы кофе хорошенько прогрелся. Когда это произойдет, на поверхности образуется плотная пена.

Шаг 5: Теперь напиток нужно интенсивно перемешать. Запомните, что размешивать кофе в турке можно только один раз.

Шаг 6: Как только на кофе появится темная пенка, будьте готовы снимать его с огня. Делать это нужно сразу же, как только вы заметили вокруг пены появление пузырьков.

Совет: Для более крепкого вкуса можно поставить турку на огонь несколько раз. Только не допускайте выкипания напитка. Также, для придания вашему кофе более оригинального оттенка, можно добавить при варке немного морской соли, перца или корицы. Отличной приправой к черному кофе являются апельсиновая цедра и имбирь.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Рождественский пост 2019-2020: что нельзя подавать на стол

Какие продукты нельзя есть во время поста

Зразы с капустой и картофелем за час - пошаговый рецепт и советы

Как быстро приготовить обед для всей семьи

Дизайнер сделал полезную рекламу для шопоголиков в честь Черной пятницы: фото

В честь черной пятницы дизайнер напомнил об экологическом ущербе ненужных покупок - фото

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: