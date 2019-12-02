RU  UA

Лайм

Женщина решила почитать отзыв о ресторане и узнала о тайном романе мужа

Местному Казанове просто не посчастливилось попасть в объектив журналиста

понедельник, 2 декабря 2019, 16:24
читати статтю українською

Ресторанный критик издания The Washington Post опубликовал отзыв о заведении и даже не подозревал, что случайно раскрыл измену постороннего мужчины. Местному Казанове просто не посчастливилось попасть в объектив журналиста.

Об этом супруга мужчины лично рассказала автору статьи в комментариях. Она читала отзыв о заведении и заметила на фото супруга в компании другой женщины. Так ей удалось выяснить правду, вот только ресторанный критик своему участию в этой истории не рад.

"Спасибо, Том. Ваша последняя рецензия сопровождается фотографией моего мужа, который обедает с женщиной, которая точно не я! Увидев доказательство, он сознался, что завел роман на стороне. Подумала, вам будет интересно узнать о вашей роли в нашей драме. В это День благодарения я благодарю вас за то, что вы помогли мне разоблачить изменщика", - написала журналисту женщина.

Критик отнюдь не обрадовался сложившейся ситуации, но все же предупредил других мужчин: "Прошу, скажите, что это шутка! Очень не хочется, чтобы это была правда". Скрин своей переписки с женщиной он опубликовал в Twitter с подписью "Изменщики, будьте внимательны".

  • Читайте также на The Lime, как пожарные спасли невесту и эпично доставили ее на к жениху. Такую свадьбу жительница Калифорнии точно не забудет.
  • Мужчина получил в наследство старый чайник и решил не выбрасывать - это решение оказалось судьбоносным. Сувенир оказался уникальной реликвией, которая годами символически передавалсь из семьи в семью.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Мелания Трамп показала рождественские декорации Белого дома: фото

Рождественские декорации в Белом доме 2019 - фото. Мелания Трамп украсила Белый дом - фото рождественских украшений Белого дома

Полезные рецепты на Новый год: 3 вкусных салата помимо оливье

Оригинальные и вкусные блюда на праздничный стол

Как варить кофе в турке: простые советы и секреты гурмана

Как приготовить идеальный кофе дома

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: