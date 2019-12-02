Женщина решила почитать отзыв о ресторане и узнала о тайном романе мужа

Ресторанный критик издания The Washington Post опубликовал отзыв о заведении и даже не подозревал, что случайно раскрыл измену постороннего мужчины. Местному Казанове просто не посчастливилось попасть в объектив журналиста.

Об этом супруга мужчины лично рассказала автору статьи в комментариях. Она читала отзыв о заведении и заметила на фото супруга в компании другой женщины. Так ей удалось выяснить правду, вот только ресторанный критик своему участию в этой истории не рад.

"Спасибо, Том. Ваша последняя рецензия сопровождается фотографией моего мужа, который обедает с женщиной, которая точно не я! Увидев доказательство, он сознался, что завел роман на стороне. Подумала, вам будет интересно узнать о вашей роли в нашей драме. В это День благодарения я благодарю вас за то, что вы помогли мне разоблачить изменщика", - написала журналисту женщина.

Критик отнюдь не обрадовался сложившейся ситуации, но все же предупредил других мужчин: "Прошу, скажите, что это шутка! Очень не хочется, чтобы это была правда". Скрин своей переписки с женщиной он опубликовал в Twitter с подписью "Изменщики, будьте внимательны".

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Мужчина получил в наследство старый чайник и решил не выбрасывать - это решение оказалось судьбоносным. Сувенир оказался уникальной реликвией, которая годами символически передавалсь из семьи в семью.

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