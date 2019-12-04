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Как приготовить рождественский кекс: пошаговый рецепт и советы к праздникам

Как спечь идеальное праздничное угощение к чаю и кофе

среда, 4 декабря 2019, 19:00
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Рождественский кекс, также известный как штоллен, это знаменитое на весь мир немецкое блюдо. Приготовление этого десерта занимает немало времени, но зато кекс получается не только очень вкусным, но и простым в хранении. Правильно приготовленный штоллен может храниться в прохладном месте несколько недель, совершенно не черствея.

В этом материале мы расскажем вам обо всех тонкостях и хитростях процесса создания настоящего рождественского кекса. Для начала давайте подготовим ингредиенты. Вам понадобятся: сливочное масло (350 г), сахар (350 г), пшеничная мука (350 г), разрыхлитель (12 г), яйца (6 шт.), патока (4 ст. л.), молотая корица (1.5 ч. л.), молотый мускатный орех (1.5 ч. л.), молотый имбирь (1.5 ч. л.), коньяк (330 мл), сухофрукты или цукаты (500 г), грецкие орехи (150 г), апельсин (1 шт.).

Шаг 1: Первое важное правило, о котором многие не знают: начинать готовить штоллен надо за несколько дней до приготовления теста. Для начала все сухофрукты и орехи нужно измельчить, натереть на терке цедру апельсина и выжать из него сок. Затем смешать орехи, сухофрукты и цедру, залить это все соком и коньяком, перемешать и оставить настаиваться минимум на 2 дня.

Шаг 2: Сливочное масло нужно размягчить и взбить миксером несколько минут. Затем, продолжая взбивать, добавить сахар, патоку и яйца. Яйца должны быть комнатной температуры.

Шаг 3: Смешать в отдельной емкости сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и пряности. Аккуратно всыпать их в яично-масляную смесь, все тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Взбить тесто миксером на средней скорости, пока не получится однородная масса.

Шаг 4: 6 столовых ложек теста отложить в отдельную сухую емкость.

Шаг 5: Смазать маслом форму для выпечки и накрыть ее бумагой для запекания. Важно, чтобы бумага покрывала все края формы, иначе кекс может прилипнуть, когда будет подниматься.

Шаг 6: Смешать тесто с начинкой и переложить в форму. Если хотите, можно разделить тесто на несколько частей и приготовить несколько кексов.

Шаг 7: Аккуратно смазать будущие кексы ранее отложенным тестом, чтобы получился гладкий ровный слой. Позже он станет красивой корочкой.

Шаг 8: Выпекать штоллен в разогретой до 140 градусов духовке 3.5 часа.

Шаг 9: Зубочисткой проверить готовность кекса. Для этого нужно аккуратно проткнуть его посередине. Если зубочистка вынимается сухой - выпечка готова. Если нет, нужно подождать еще несколько минут.

Шаг 10: Готовый штоллен полить 50 миллилитрами коньяка, завернуть в фольгу и оставить настаиваться до утра следующего дня. Все это нужно делать, не доставая кекс из формы.

Шаг 11: Вынуть десерт из формы и присыпать сахарной пудрой перед подачей. Хранить эту вкуснятину нужно в пергаменте или пищевой пленке в прохладном месте. Если у вас хватит терпения, можно дать кексу настояться несколько недель. Именно так делают в Германии. Но даже если вы решите съесть штоллен раньше, блюдо будет вкусным и насыщенным.

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