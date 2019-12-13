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Что подарить на День святого Николая: 10 креативных идей к празднику

Идеи подарков на День Николая для детей и взрослых

пятница, 13 декабря 2019, 19:00
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Совсем скоро наступит один из главных дней зимы - День святого Николая. Предлагаем вам посмотреть наш список интересных и простых подарков на этот праздник, чтобы вам было проще порадовать своих близких. И не потратить большого количества денег.

День святого Николая в Украине празднуется 19 декабря. В эту дату принято дарить друг другу подарки, но важно, чтобы они не были слишком дорогими. По традиции, чаще всего люди дарят друг другу что-то сладкое или полезное. Особенно важно в этот день побаловать детвору чем-то вкусненьким. Мы решили собрать 10 лучших идей подарков на Николая и поделиться ими с вами.

Один из простых и оригинальных подарков - фигурное праздничное печенье, сделанное вашими руками. Вы можете испечь печеньки любой формы и вкуса, красиво обвязать их ленточкой и прикрепить к ним записку с пожеланиями.

Также можно, по старой традиции, положить кому-то пряник под подушку, спечь вкусный пирог и украсить его различными узорам. Упаковать такой вкусный подарок можно в красивую коробочку ручной работы.

Также хорошей и бюджетной идеей может быть открытка, сделанная своими руками. Этот подарок не принесет материальной пользы, но зато будет наполнен эмоциями и любовью. Нарисуйте что-то, сделайте аппликацию, используйте трогательные фотографии или другие памятные вещи. Открытку можно аккуратно смазать прозрачным клеем и присыпать блестками, чтобы она была более нарядной.

Если вы хотите согреть кого-то не только своими чувствами, подарите симпатичные теплые носочки или уютный праздничный свитер.

Любителям чая можно подарить набор с различными сортами этого напитка. Хорошо подойдет также какая-то большая красивая чашка, все это можно упаковать как в один подарок, так и подарить по отдельности. Для сладкоежек вы можете собрать бокс с различными вкусностями, положив в него конфеты, печенье, вафли и другие угощения.

Ну а тем, кто хочет лично посмотреть, как делаются конфеты, можно подарить билет на экскурсию по кондитерской фабрике. Это подарит не только подарит массу эмоций, но и новые знания. А бонусом будет то, что на большинстве таких фабрик посетители могут попробовать продукцию и даже сделать конфету самостоятельно.

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