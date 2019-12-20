RU  UA

Лайм

Как запечь утку с яблоками в чесноке - простой рецепт к новогоднему столу

Вкусное горячее блюдо для вашего праздника

пятница, 20 декабря 2019, 07:00
читати статтю українською

Хотите приготовить сочную утку в духовке, с золотистой хрустящей корочкой и потрясающим ароматом? В этом материале мы расскажем вам, как сделать это быстро, просто и не покупая никаких импортных продуктов. Ваши гости точно будут приятно удивлены.

Для приготовления утки вам понадобятся следующие ингредиенты: одна целая утка, яблоки (1 кг), чеснок (1 головка), мед (1 ст. л.), масло подсолнечное (1 ст. л.), соль, перец и смесь трав на ваш выбор (по вкусу).

Шаг 1: Утку нужно очистить от всех внутренностей и хорошенько промыть.

Шаг 2: В отдельной мисочке смешать все специи, подсолнечное масло и мед.

Шаг 3: Чеснок очистить и пропустить через пресс, добавить его в емкость со специями. Тщательно перемешать.

Шаг 4: Смазать утку смесью специй, завернуть в рукав для запекания и оставить мариноваться 30 минутю

Шаг 5: Половину яблок нарезать на 4 части, остальные просто помыть и оставить целыми.

Шаг 6: Дольки яблок положить внутрь утки, целые фрукты разложить вокруг нее в рукаве. Чтобы начинка не выпадала, края мяса следует закрепить зубочистками.

Шаг 7: Теперь нужно отправить утку в духовку на 2 часа при температуре 180 градусов. Перед окончанием готовки можно аккуратно надрезать рукав сверху, чтобы корочка получилась более хрустящей и румяной.

Шаг 8: Готовую утку можно подавать с различными свежими овощами или зеленью.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Беременная Бейонсе и яйцо-рекордсмен: самые популярные фото в Instagram в этом 10-летии

Какие фото побили рекорд в Instagram в этом десятилетии. Самые популярные фото Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Кендалл Дженнер, Джастина Бибера и Бейонсе

8-летний мальчик стал самым успешным видеоблогером на YouTube, заработав $26 млн за год

Райан Куджи возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых ютуберов 2019 года. В 2019 году 8-летний ведущий канала Мир Райана заработал $ 26 млн

Немецкая овчарка спасла хозяина от смерти, вовремя разбудив его жену: фото героини

Хорошие новости о животных. Немецкая овчарка спасла хозяина от смерти от инфаркта, разбудив его жену - фото

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: