Как запечь утку с яблоками в чесноке - простой рецепт к новогоднему столу

Хотите приготовить сочную утку в духовке, с золотистой хрустящей корочкой и потрясающим ароматом? В этом материале мы расскажем вам, как сделать это быстро, просто и не покупая никаких импортных продуктов. Ваши гости точно будут приятно удивлены.

Для приготовления утки вам понадобятся следующие ингредиенты: одна целая утка, яблоки (1 кг), чеснок (1 головка), мед (1 ст. л.), масло подсолнечное (1 ст. л.), соль, перец и смесь трав на ваш выбор (по вкусу).

Шаг 1: Утку нужно очистить от всех внутренностей и хорошенько промыть.

Шаг 2: В отдельной мисочке смешать все специи, подсолнечное масло и мед.

Шаг 3: Чеснок очистить и пропустить через пресс, добавить его в емкость со специями. Тщательно перемешать.

Шаг 4: Смазать утку смесью специй, завернуть в рукав для запекания и оставить мариноваться 30 минутю

Шаг 5: Половину яблок нарезать на 4 части, остальные просто помыть и оставить целыми.

Шаг 6: Дольки яблок положить внутрь утки, целые фрукты разложить вокруг нее в рукаве. Чтобы начинка не выпадала, края мяса следует закрепить зубочистками.

Шаг 7: Теперь нужно отправить утку в духовку на 2 часа при температуре 180 градусов. Перед окончанием готовки можно аккуратно надрезать рукав сверху, чтобы корочка получилась более хрустящей и румяной.

Шаг 8: Готовую утку можно подавать с различными свежими овощами или зеленью.

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