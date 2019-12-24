Тонкая талия всего за 5 простых, но эффективных шагов: как похудеть без диет и таблеток

Совсем не обязательно истязать себя тяжелыми диетами или тратить кучу денег на абонемент в спортзал, чтобы хорошенько подтянуть свою фигуру. Разумеется, многое зависит от правильного питания, но также можно добиться отличных результатов, если просто выполнять дома некоторые упражнения. О самых эффективных из них мы расскажем в этом материале.

Упражнения для талии

Наклоны. Выполнять эти упражнения можно как с дополнительным утяжелением, так и без него. В качестве утяжелителей вы можете просто взять в обе руки бутылки с водой. Вытяните руки над головой и наклоняйтесь максимально низко то в одну, то в другую сторону. Важно следить, чтобы ваша спина оставалась ровной, ноги и руки не гнулись. Повторять такое упражнение нужно от 8-10 раз в каждую сторону, количество подходов - от 4 до 6.

Повороты с утяжелением. Возьмите утяжелители, согните руки в локтях на уровне груди и поворачивайтесь то в одну, то в другую сторону. При каждом повороте следует замирать на 2 секунды. Количество повторений - 8-10. Количество подходов - 4-6.

Планка на одной руке. Примите упор лежа. Теперь повернитесь на бок так, чтобы ваше тело оставалось в вытянутом напряженном состоянии, а упор пришелся на одну руку. Максимальное напряжение вы должны чувствовать не в руке, а в области талии и бедер. Стоять в планке следует до тех пор, пока вы чувствуете, что еще можете держаться.

Скручивания. Представьте, что вы качаете пресс, но вместо того, чтобы максимально подавать торс вперед, вы скручиваетесь, словно ежик. Делайте такие скручивания, подавая торс то в одну, то в другую сторону. Ноги можно согнуть в коленях, чтобы было чуть легче. Количество повторений - 6-8. Количество подходов - 3-5.

Подъем ноги. Вам нужно опереться рукой об стену, стать максимально ровно, следить за тем, чтобы ваша спина оставалась в прямом положении. Каждую ногу нужно поднимать в сторону максимально высоко, сохраняя при этом правильное положение тела (нельзя горбиться, сгибаться и так далее).

Количество повторений не должно быть меньше 10 раз на одну ногу. А вот количество подходов следует подбирать, ориентируясь по своему состоянию.

Хитрости и советы

Очень важно пить как можно больше обычной чистой воды без газа.

Также нужно ограничить себя в употреблении соли и специй.

Для лучшего эффекта можно надеть на время тренировки теплые вещи или обмотать проблемные зоны пищевой пленкой. Это поможет лучше пропотеть и быстрее избавиться от лишних сантиметров, вызванных отечностью. Но помните, что этого ни в коем случае нельзя делать людям с какими-либо сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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