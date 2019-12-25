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Рецепт салата Крабовье: чем просто и вкусно разнообразить стол к Новому году

Необычный салат для вас и ваших гостей

среда, 25 декабря 2019, 07:00
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Хотите удивить ваших близких оригинальным блюдом на Новый год? В этом материале мы расскажем, как приготовить вкусный и необычный салат, который наверняка понравится гостям. Также интересно, что с этим рецептом справятся как опытные кулинары, так и новички.

Итак, для приготовления салата Крабовье вам понадобятся следующие ингредиенты: капуста пекинская (1 качан), свежий огурец (1 шт.), крабовые палочки (200 г), кукуруза консервированная (1 банка), майонез (100 г), горчица (20 г), зеленый лук, укроп, петрушка (по вкусу), соль, перец (по вкусу).

Шаг 1: Свежий огурец, зелень и пекинскую капусту нужно тщательно промыть и почистить.

Шаг 2: Пекинскую капусту следует нашинковать, огурец нарезать на маленькие кубики, зелень мелко порубить.

Шаг 3: Слить из банки с кукурузой всю жидкость, затем переложить кукурузу в емкость для салата.

Шаг 4: Крабовые палочки нужно нарезать на небольшие кусочки и переложить к кукурузе.

Шаг 5: Добавить в будущий салат огурец, капусту и зелень.

Шаг 6: Смешать в отдельной емкости майонез и горчицу.

Шаг 7: Добавить заправку в салат, поперчить и посолить по вкусу. Хорошенько перемешать, чтобы все ингредиенты распределились равномерно.

Шаг 8: Дать салату настояться минимум 30 минут. Готовое блюдо можно украсить зеленью.

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