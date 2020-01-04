Рождественское печенье с цукатами и орехами: вкусный и пошаговый рецепт к празднику

В праздничные дни очень хочется побаловать себя и близких чем-то вкусненьким. В этом материале мы расскажем вам, как легко и быстро приготовить вкусное печенье, которое точно понравится всей семье. Также эта вкуснятина отлично украсит праздничный стол.

Итак, для приготовления печенья вам понадобятся следующие ингредиенты: сливочное масло (120 г), сахар (140 г), яичные желтки (2 шт.), мука (220 г), ванилин (1 ч. л.), цукаты (100 г), изюм (60 г), миндаль или другие орехи (10 г).

Шаг 1: Масло нужно размягчить и смешать с сахаром. Затем смесь следует взбить при помощи миксера до получения однородной массы.

Шаг 2: Теперь нужно добавить желтки и взбить все еще раз несколько минут.

Шаг 3: Всыпать половину муки, тщательно распределить ее, чтобы не было комочков. Для этого тоже можно использовать миксер.

Шаг 4: Орехи и цукаты нужно нарезать на маленькие кусочки и смешать между собой. Туда же нужно добавить оставшуюся муку и хорошенько перемешать.

Шаг 5: Смешать все ингредиенты, замесить тесто руками и скатать из него колбаску.

Шаг 6: Завернуть тесто в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час.

Шаг 7: Разогреть духовку до 180 градусов, достать тесто из холодильника и нарезать на кружочки толщиной примерно 1.5 сантиметра.

Шаг 8: Противень застелить бумагой для запекания, выложить на него будущее печенье и отправить в духовку на 15 минут.

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