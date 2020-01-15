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Готовим аппетитный гуляш из телятины по-венгерски: пошаговый рецепт и секреты приготовления

Как приготовить оригинальное блюдо на обед

среда, 15 января 2020, 07:00
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Совсем не обязательно быть профессиональным кулинаром или знать какие-то хитрости, чтобы приготовить дома настоящее венгерское блюдо. Достаточно всего лишь подготовить несколько простых продуктов и следовать нашему пошаговому рецепту.

Для приготовления гуляша вам понадобятся следующие ингредиенты: говядина (500 г), лук репчатый (2 шт.), томатная паста (1 ч. л.), помидоры свежие (2 шт.), болгарский перец (1 шт.), картофель (4 шт.), чеснок (2 зубчика), паприка сушеная (по вкусу), соль (по вкусу), растительное масло (для жарки), бульон или вода (1 л.).

Шаг 1: Мясо нужно промыть и нарезать на небольшие кусочки.

Шаг 2: Все овощи нужно помыть, почистить и нарезать кубиками. Чеснок почистить и пропустить через пресс или нарезать на максимально мелкие кусочки.

Шаг 3: Взять кастрюлю с толстыми стенками, налить в нее растительное масло и обжарить лук до золотистого цвета. Немного посолить.

Шаг 4: Добавить к луку паприку и хорошенько перемешать. Затем снять с огня.

Шаг 5: Обжарить мясо на сковороде до румяности. Затем переложить его в кастрюлю к луку, добавить чеснок, бульон или воду и оставить тушиться на медленном огне около 1 часа.

Шаг 6: Добавить картошку и увеличить огонь. Через 10 минут добавить болгарский перец и помидоры, томатную пасту, посолить и тщательно перемешать.

Шаг 7: Добавить немного воды, чтобы она покрывала овощи, довести до кипения и готовить еще около 15 минут на слабом огне под крышкой.

Шаг 8: Когда картофель будет готов, блюдо можно снимать с плиты. Перед подачей ему нужно дать настояться 10 минут.

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