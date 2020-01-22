Готовим легкий чиа-пудинг на завтрак: рецепт и свойства популярного блюда

Многие слышали про семена чиа, но не все знают, в чем же на самом деле заключается их польза. В этом материале мы расскажем о полезных свойствах этого продукта. И поделимся с вами рецептом легкого и очень полезного завтрака, который идеально подойдет всей семье.

Семена чиа считаются настоящим суперфудом. И не зря, ведь в них содержится множество полезных веществ, например, антиоксиданты, жирные кислоты, растительный белок, фосфор, калий, цинк, железо, витамины группы В. Этот продукт очень полезен для кожи, волос, ногтей. Также он омолаживает, поддерживает тело в тонусе и помогает сбросить лишние килограммы.

Итак, для приготовления пудинга с семенами чиа вам понадобятся следующие ингредиенты: семена чиа (1 ст. л.), творог средней жирности (130 г), мед (1 ч. л.), замороженная малина или другие ягоды (по вкусу).

Шаг 1: Приготовить пудинг из чиа достаточно просто, так как сами семена превращаются в отличное желе при контакте с жидкостью. Для начала нужно залить семена небольшим количеством воды и оставить минут на 5.

Шаг 2: Положить в удобную емкость творог, мед и ягоды и перебить все эти ингредиенты блендером до состояния однородной кашицы.

Шаг 3: Добавить в смесь семена чиа и взбить на небольшой скорости еще раз, чтобы все продукты распределились равномерно.

Шаг 4: Теперь будущее лакомство нужно переложить в формочки или стаканчики, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник. Лучше всего готовить пудинг с вечера, тогда к утру он успеет настояться и превратиться в настоящий густой десерт.

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