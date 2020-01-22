Подарок на День святого Валентина своими руками: 7 интересных поделок к празднику

Хотите порадовать свою вторую половинку в День всех влюбленных, но не располагаете большим количеством средств? Или же вы просто устали от обычных покупок, и поэтому хотите сделать что-то своими руками, чтобы вложить в подарок душу? В этом материале мы расскажем вам о самых интересных подарках на День святого Валентина, которые можно сделать самостоятельно.

Бокс со сладостями

Этот подарок вы сделаете своими руками не польностью (если только не умеете готовить сладости), но он все равно будет интересным и очень приятным. Возьмите коробку, украсьте ее подарочной бумагой, ленточками или другим декором на свой вкус.

Положите внутрь различные конфеты, печенье и, может быть, бутылочку какого-то напитка. Напишите записку с поздравлением и признанием в любви. И подарите своему избраннику или избраннице с букетом цветов.

Чашка с признанием

Практически в любом магазине с товарами для рукоделия можно купить краски для керамики. С их помощью вы можете написать на обычной белой чашке любые трогательные слова, затем упаковать чашку в подарочную коробку или обмотать ее красивой лентой. И вручить утром 14 февраля, предварительно налив в свой подарок чай или кофе для любимого человека.

Помолвочное кольцо своими руками

Если вы хотите сделать предложение своей половинке, но пока что у вас нет возможности приобрести дорогое помолвочное кольцо, сделайте его самостоятельно. Материалом может быть что угодно: проволока, полимерная глина, пластмасса.

Да, ваше кольцо будет выглядеть по-детски, и его точно не получится носить постоянно. Но оно будет сделано с любовью и подарено в День святого Валентина. Разве это не романтично?

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Чувства в коробке

Еще один вариант романтичного подарка на 14 февраля - признания в коробке. Возьмите небольшую коробку или банку, украсьте ее лентами, наклейками и другими декоративными элементами. Напишите на упаковке: "14 причин, почему я тебя люблю".

Внутрь положите 14 маленьких записок, в каждой из которых назовите одно хорошее качества вашего любимого человека. В последнюю записку можно аккуратно засунуть билет в кино или другой подобный подарок.

Валентинки по всему дому

Устройте своей половине квест. Наберите кучу разных валентинок, напишите в них что-то значимое и приятное, и накануне праздника рассортируйте их по всему дому. Только убедитесь, что они будут ждать адресата именно там, где он их точно увидит.

Коллаж из фотографий

Чтобы ваш подарок еще долго напоминал о приятных эмоциях, можно подарить коллаж из фотографий. Распечатайте самые трогательные и любимые совместные фото, наклейте их на большой лист картона, украсьте милыми подписями, признаниями в любви и может быть какими-то рисунками. Затем поместите этот шедевр в рамочку, украсьте ленточкой - и подарок готов.

Письмо

Если вы не хотите дарить какой-то банальный подарок, и ваш любимый человек не привык получать на День Валентина коробки, букеты и прочие привычные атрибуты, подарите свои чувства.

Возьмите лист бумаги и напишите от руки все самое приятное, трогательное и сокровенное, что вы думаете и чувствуете относительно вашего партнера. Письмо можно упаковать в красивый конверт или, для большей долговечности, положить в бутылку с ленточкой. В таком виде оно может стать элементом декора вашей спальни.

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