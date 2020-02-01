Печем дома ароматные бельгийские вафли: пошаговый рецепт и советы

Бельгийские вафли - известный ароматный и вкусный десерт. Его можно подавать с огромным множеством различных добавок: с сиропом, с шоколадом, с фруктами или взбитыми сливками. Но как же приготовить такие вафли в домашних условиях? Об этом мы расскажем в этом материале.

Итак, для приготовления бельгийских вафель вам понадобятся следующие ингредиенты: мука (175 г), сахар (2 ст. л.), соль (щепотка), яйца (2 шт.), молоко (225 мл), сливочное масло (85 г), ванилин (щепотка), разрыхлитель теста (1 пакетик).

Шаг 1: Сначала нужно смешать все сухие ингредиенты: сахар, соль, ванилин, разрыхлитель и муку.

Шаг 2: Теперь нужно отделить желтки от белков. Желтки смешать с молоком и хорошенько взбить миксером. Затем добавить эту смесь к сухим продуктам.

Шаг 3: Белки взбить отдельно до белой пены и тоже добавить в общую емкость.

Шаг 4: Все ингредиенты тщательно перемешать, чтобы они распределились равномерно.

Шаг 5: Разогреть вафельницу, затем вылить небольшое количество теста на середину плоскости и закрыть крышку. Готовить на средней мощности около 5-7 минут, пока вафли не станут румяными и хрустящими.

Шаг 6: Готовые вафли немного остудить и украсить чем-то на свой вкус: фруктами, джемом, сгущенкой, тертым шоколадом... В общем, практически чем угодно, что подскажет вам ваша фантазия.

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